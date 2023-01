Profesorii de pe cea mai mică treaptă de salariu câștigă în jur de 1.100 de euro pe lună și chiar și profesorii din grupa de top câștigă de obicei mai puțin de 2.000 de euro lunar. Protestatarii spun că salariile actuale sunt prea mici, mai ales având în vederecreșterea costurilor de trai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Profesorii merită un salariu corect pentru că am muncit toată viața… nu am fost niciodată corupți și nu am furat niciodată comparativ cu prostul exemplu care, din păcate, vine de la politicieni”, profesoara de Maria Duarte, o profesoară în vârstă de 62 de ani.

„Ar fi bine ca liderii care urmăresc această demonstrație să se gândească foarte bine la ce urmează să facă în continuare pentru că ne dorim ca acest lucru să aibă consecințe; vrem să se ia măsuri serioase”, a spus profesorul de matematică Aitor Matos.

Protestatarii, unii îmbrăcați în negru, pentru a deplânge starea sectorului educațional, au spus că guvernul a făcut prea puține pentru a le îmbunătăți situația.

Recomandări VIDEO. Sforăitul ministrului Petre Daea, sunat la telefon, a provocat o criză de râs în studioul Antenei 3: „Ne auziți, domnule ministru?”

Profesorii din întreaga țară au fost în grevă de la începutul lunii decembrie, astfel că mulți elevi nu au putut merge la ore. Ministrul Educației a declarat vineri că ar putea forța unii profesori să revină la muncă prin decretarea serviciilor minime.

GSP.RO Pique a ironizat-o pe Shakira în direct, după ce cântăreața n-a avut milă de el și Clara Chia

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Boala incurabilă de care ar suferi Andrew Tate. Certificatul medical depus la dosar

Viva.ro Multora nu le-a venit să creadă! Au apărut imaginile cu Bianca Drăgușanu fără perucă și extensii. Ce au văzut oamenii în poze

Observatornews.ro "Dădui peste ceva. Nu ştiu ce să fac". Beat la volan, finul unui primar din Gorj a spulberat cu maşina un om şi a fugit. Şi-a lăsat naşul să dea explicaţii poliţiei

Știrileprotv.ro Ucraineancă prinsă la Vama Siret cu o adevărată avere asupra sa. Ce a spus femeia despre bani

FANATIK.RO Patru zodii cărora le pune Dumnezeu mâna-n cap în 2023. Fertilitate şi belşug pentru ele

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2023. Balanțele își pot oferi o zi frumoasă, cu condiția să nu se lase conduse de emoțiile negative care vor ieși la iveală

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face genetice neinvazive, cu rezultat rapid