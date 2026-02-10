88 de apartamente, pentru familii aflate la început de drum

Potrivit publicației Khaleej Times, Khalaf Al Habtoor a alocat 88 de apartamente într-un turn rezidențial din Dubai, Al Habtoor Tower, destinate tinerilor emiratezi care urmează să se căsătorească. Locuințele sunt cu una, două sau trei camere și sunt gândite ca prima casă a noilor familii.

Potrivit sursei citate, miliardarul va acoperi aproximativ 70% din valoarea fiecărui apartament. Beneficiarii vor plăti doar 30%, printr-un plan de plată flexibil, pe o perioadă de până la cinci ani. Valoarea totală a proiectului depășește 270 de milioane de dirhami (peste 70 de milioane de euro).

„Nu este un proiect imobiliar. Este un angajament uman”

Khalaf Al Habtoor a subliniat că inițiativa nu este una comercială, ci un angajament social și uman, menit să elimine unul dintre cele mai mari obstacole din calea căsătoriei: lipsa unei locuințe. El a explicat că sprijinul pentru tineri trebuie să însemne acțiuni concrete, nu doar discursuri, iar stabilitatea familiei este esențială pentru viitorul societății.

Inițiativa omului de afaceri apare în același timp cu lansarea programului guvernamental „Familia pe primul loc”, anunțat de Ministerul Familiei din Emiratele Arabe Unite la World Government Summit. Programul urmărește să facă orașele și politicile publice mai prietenoase cu familiile.

Ministrul familiei, Sana bint Mohammed Suhail, a declarat că familia a fost mereu o prioritate în Emirate, dar că acum este tratată ca o provocare națională, complexă.

Cine este Khalaf Ahmad Al Habtoor

Khalaf Ahmad Al Habtoor este un om de afaceri foarte cunoscut și respectat din Emiratele Arabe Unite, fondator și președinte al Al Habtoor Group, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din regiune.

S-a născut în 1949 în Dubai și a început în afaceri încă din anii 70, când a fondat o firmă de inginerie, ce a devenit mai târziu Al Habtoor Group, prezent în construcții, imobiliare, hoteluri, automobile, educație și publishing. Grupul pe care îl conduce a crescut enorm și include proiecte importante, precum Al Habtoor City, un ansamblu de clădiri rezidențiale și hoteluri de lux în Dubai, cu investiții de miliarde de dolari.

Un miliardar cunoscut pentru afaceri mari și gesturi rare

Potrivit Khaleej Times, acesta nu este primul gest făcut de Khalaf Al Habtoor. Omul de afaceri este cunoscut pentru activitatea filantropică: a creat Khalaf Ahmad Al Habtoor Foundation, o fundație caritabilă care sprijină comunitățile vulnerabile și programe sociale în Emirate și în regiune, a contribuit la proiecte de sprijin pentru persoane cu dizabilități prin centre de tehnologie și asistență în educație și a făcut donații importante pentru inițiative umanitare și pentru spitale în Emirate și în Liban

De-a lungul anilor, a demarat programe dedicate sprijinirii familiilor, precum ajutor financiar pentru angajați la căsătorie, sprijin suplimentar după nașterea copiilor, susținerea publică a căsătoriei și familiei precum și organizarea de nunți colective pentru tineri.

Khalaf Al Habtoor, inclus de Forbes, în anii trecuți, printre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la aproximativ două miliarde de dolari, spune că cea mai bună investiție este în oameni, iar sprijinirea tinerilor să-și întemeieze familii aduce beneficii pe termen lung societății, economiei și stabilității sociale.

