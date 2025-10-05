Promisiunile electorale ale ANO

ANO a obținut 34,7% din voturi, conform datelor oficiale. Partidul lui Babiš va căuta formarea unui cabinet monocolor, dar va negocia și cu partide mai mici pentru sprijin.

În campanie, ANO a promis creștere economică, salarii și pensii mai mari, precum și reduceri de taxe. Aceste măsuri, care vor costa miliarde de euro, au rezonat cu mulți cehi afectați de inflație.

Babiš a declarat: „Vrem să salvăm Europa… și suntem în mod clar pro-europeni și pro-NATO”. El a respins acuzațiile că victoria sa ar face Cehia un partener mai puțin fiabil în UE și NATO.

Obstacole pentru Babis

Fostul premier trebuie să depășească unele obstacole pentru a reveni la conducere. Printre acestea se numără legile privind conflictul de interese și acuzațiile de fraudă legate de o subvenție UE.

Babiš a menționat că va discuta cu partidul șoferilor și cu SPD-ul de extremă dreapta. Liderul șoferilor, Petr Macinka, s-a arătat deschis la negocieri.

Vicepreședintele SPD, Radid Fiala, a declarat: „Am intrat în alegeri cu scopul de a pune capăt guvernului lui Petr Fiala, iar sprijinul chiar și pentru un cabinet minoritar al ANO este important pentru noi”.

Politica externă a lui Babis

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Fostul premier a devenit eurosceptic în ultimii ani. El s-a aliat cu Viktor Orban și alte partide de extremă dreapta din Parlamentul European.

Babiš a promis că va pune capăt „inițiativei cehe” de sprijinire a Ucrainei. ANO dorește ca NATO și UE să se ocupe de ajutorul pentru Kiev.

Președintele Petr Pavel va începe consultările cu liderii partidelor pentru formarea noului guvern. Rămâne de văzut cum se va configura viitoarea coaliție și ce direcție va lua Cehia sub conducerea lui Babis.

Alegerile din Cehia au început cu un gest spectaculos din partea miliardarului populist Andrej Babiš, care le-a împărțit alegătorilor gogoși în orașul industrial Ostrava. Gestul a fost parte dintr-o campanie electorală în care promite salarii mai mari pentru cehi și reducerea sprijinului acordat Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE