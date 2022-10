Jucătorul argentinian a lovit mingea cu mâna, învingându-l pe portarul Angliei, Peter Shilton, și deschizând scorul pe Estadio Azteca din Mexico City. „Golul secolului” a intrat în istorie, iar momentul este cunoscut drept „Mâna lui Dumnezeu”. Arbitrul Ali Bin Nasser nu a reușit să vadă hențul și a validat golul.

The ball used in the 1986 England – Argentina World Cup quarter final

where Diego Maradona scored his infamous ‘Hand of God’ goal is going up for auction. The ball is being sold by Ali Bin Nasser, the Tunisian referee who allowed one of the most controversial goals in history. pic.twitter.com/9FQw8TSHbU