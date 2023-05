„În cursul zilei de ieri, 18 mai 2023, Ministerul Educației a solicitat inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București situația numerică privind participarea angajaților din unitățile de învățământ preuniversitar de stat la greva generală anunțată de federațiile reprezentative din învățământul preuniversitar”, a transmis instituția.

Ministerul a dat asigurări că această solicitare va respecta legislația privind protecția datelor cu caracter personal și se derulează în conformitate cu atribuțiile privind coordonarea şi monitorizarea activităţilor didactice, precum şi a activităţilor extraşcolare ale elevilor.

Liderii de sindicat au anunțat miercuri că vor intra în grevă generală din 22 mai, nemulțumiți de negocierele de la guvern în care autoritățile nu și-au asumat să pună în aplicare grila de salarizare pe care o cer sindicatele.

„Noi, începând de luni, vom face grevă. Tare mâhniți am ieșit, căci am venit cu sufletul deschis, curat și cu dorința de a rezolva problema. Ar fi un efort pentru guvern și pentru țară de 300 de milioane de lei. Prim-ministrul actual și prim-ministrul viitor (nr. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu) au zis că vor trece în programul de guvernare că educația e domeniu prioritar, dar nu au vrut să-și asume grilele salariale”, a spus liderul sindical Anton Hadăr, președintele Federației „Alma Mater“.

Recomandări Cu trei zile înainte de anunțata grevă a profesorilor, Marcel Ciolacu îi cheamă la noi negocieri pe sindicaliști, în weekend: „Există soluții la care putem ajunge”

Liderii sindicali au precizat că își mențin decizia, în lipsa unor măsuri concrete pe care să le transmită profesorilor, care au votat în procent de peste 70% pentru a face grevă generală, prima din 2005, respectiv din ultimii 18 ani.

În încercarea de a evita această grevă, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut un apel vineri către liderii de sindicat pentru o nouă rundă de negocieri în weekend.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog”, a transmis Marcel Ciolacu.

Printre revendicările sindicaliștilor se numără majorarea salariilor personalului din învăţământ, în conformitate cu importanţa socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puţin egal cu salariul mediu brut pe economie.

Un profesor debutant cu studii superioare, care intră în sistemul de învățământ are un salariu de 2.399 de lei, potrivit aplicației Federației Solidaritatea Sanitară. Potrivit Ziarul Financiar, salariul mediu net la nivel naţional se ridica în ianuarie la 4.254 lei



