Ousmane Sonko a declarat că Senegalul se confruntă cu „vremuri extrem de dificile”, deoarece creșterea prețurilor la energie sporește presiunile asupra bugetului de stat. El a menționat că prețul țițeiului Brent a crescut la aproximativ 115 dolari pe baril – aproape dublu față de nivelul de 62 de dolari inclus în previziunile bugetare.

„Niciun ministru din guvernul meu nu va părăsi țara, cu excepția unei misiuni cu adevărat esențiale legate de activitatea noastră în curs”, a declarat Sonko la un eveniment organizat în orașul Mbour. El a precizat că a anulat deja călătoriile planificate în Niger, Spania și Franța.

Creșterea prețurilor este cauzată, în parte, de blocada de facto impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, care a perturbat aprovizionarea cu petrol. Ca răspuns, guvernele din întreaga lume, inclusiv din țările din Africa de Vest, introduc în vederea atenuării impactului, de la prețuri mai mari la combustibili până la subvenții și muncă la distanță.

Sonko a anunțat, de asemenea, că autoritățile vor prezenta săptămâna viitoare măsuri suplimentare pentru stabilizarea situației. Ministrul Energiei și Minelor urmează să țină un discurs separat despre impactul șocului petrolier.