Codurile secrete ale operațiunii

„Alpha… Alpha… Alpha”, a răsunat codul de atac în centrul de comandă subteran al Forțelor Aeriene în timpul Operațiunii Rising Lion. Pentru prima dată, avioanele israeliene au lovit ținte chiar în spațiul aerian iranian, nu de la sute de kilometri distanță.

„Un lucru de care puteți fi siguri că s-a întâmplat: Toată lumea din camerele de comandă și control transpira”, a declarat un ofițer superior al Forțelor Aeriene pentru Jerusalem Post. „Tensiunea era imensă din cauza temerilor legate de surprizele iraniene.”

Componenta critică a operațiunii: Planul „Stand-in Tehran”

O parte esențială a Operațiunii Rising Lion a fost un plan ultra-secret numit „Stand-in Tehran” (SIT). Acesta implica piloți de vânătoare care foloseau arme avansate de la distanțe extrem de mici, luând prin surprindere rețeaua densă de apărare aeriană a Iranului.

Doctrina „șocului sistemic” a lui Baram

Conceptul sistemic al IDF pentru operațiune a fost desenat ca un triunghi sprijinit pe trei piloni:

Apărarea aeriană și frontul civil israelian O lovitură strategică surpriză la o distanță de 2.000 km Asasinarea unor oficiali iranieni de securitate de rang înalt

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Amir Baram, pe atunci adjunct al șefului Statului Major, a subliniat conceptul de „șoc sistemic” (Systemschock), o doctrină dezvoltată între Primul și Al Doilea Război Mondial.

Zone întregi ale Teheranului au fost distruse, Foto: Profimedia

De la concept la plan operațional

Pe 15 septembrie 2024, Baram a convocat un atelier al Statului Major General cu reprezentanți din diverse direcții și agenții. El a insistat că, deși părea nerealist să lovească peste Teheran din cauza distanței și riscurilor, era esențial pentru a obține un rezultat istoric împotriva Iranului.

Pe 7 noiembrie 2024, SIT a devenit un program formal, iar Forțele Aeriene au început antrenamentele. Zile mai târziu, ministrul apărării Israel Katz a declarat comandanților superiori: „Iranul este mai expus astăzi ca niciodată la lovituri asupra facilităților sale nucleare.”

Avioane israeliene F35i și F15i alături de un bombardier american B-52 Foto: HEPTA

Recomandări Primele orașe care vor cădea în cazul în care începe Al Treilea Război Mondial, conform inteligenței artificiale

Pregătiri intense și alocări bugetare

Baram a alocat 2,6 miliarde de șekeli (peste 650 de milioane de euro) direct din bugetul IDF pentru accelerarea programului. „A fost o provocare uriașă pentru că a venit în detrimentul altor proiecte”, a declarat o sursă familiarizată cu procesul pentru Jerusalem Post.

Evaluări săptămânale au asigurat progresul conform planului până când Forțele Aeriene au declarat că sunt gata pentru ordinele finale. Operațiunea a demonstrat capacitatea Israelului de a lovi precis și surprinzător în inima teritoriului inamic, marcând o nouă eră în capacitățile sale militare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE