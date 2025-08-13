„Există un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară care stabilește anumite măsuri în educație pentru a face față crizei fiscal-bugetare. De aici trebuie să pornim, că nimeni nu se apuca să facă modificări de dragul modificărilor dacă nu era această criză, care ne pune sub semnul întrebării salariile și bursele din toamnă”, a spus Daniel David.

Ministrul a precizat că este deschis la sugestii, însă deciziile din programul de guvernare și legea fiscal-bugetară țin de Guvern.

„A avut loc această discuție, premierul a spus că măsurile sunt legate de criza fiscal-bugetară și noi continuăm cu implementarea actelor subsecvente și unde vor apărea probleme majore, voi semnala premierului și vom vedea ce decizii vor fi luate”, a adăugat David.

Mesajul pentru pentru sindicate… Demisia mea s-a cerut de la începutul primului mandat, cu planurile-cadru, continuă acum și mereu am spus că, dacă dacă demisia mea ar fi rezolvat problemele, cu plăcere mi-aș fi depus-o. Ministrul educației, Daniel David:

Ministrul a subliniat că el a încercat să introducă în Legea salarizării bugetare un salariu de debut pentru profesori egal cu salariul mediu brut pe economie, reducerea birocrației, angajarea de specialiști pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și dezvoltarea infrastructurii școlare.

Întrebat dacă va încerca să oprească boicotul sindicatelor, ministrul a răspuns: „N-am cum să opresc, e dreptul sindicatelor să încerce să facă acest lucru, eu pot să mă comport corect să-mi arăt toată deschiderea pentru a colabora în implementarea normelor subsecvente și, când apar probleme majore, să le semnalez premierului și să mă preocup de lucrurile care țin de datoria mea ca ministru, ca din toamnă să avem salarii, burse și un sistem educațional care să funcționeze”.

Profesorii au ieșit de mai multe ori în stradă recent, împotriva „Legii Bolojan”. O nemulțumire este creșterea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână. Sindicatele acuză că această măsură va duce la restrângeri de activitate și tăieri salariale. Un alt punct criticat este reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora. „Domnule ministru, faceți un gest onorabil și prezentați-vă demisia!”, au cerut sindicaliștii din Educație. Aceștia au amenințat că e posibil chiar să nu înceapă anul școlar pe 8 septembrie.

Primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare la 1 august, conține câteva măsuri care vor afecta inclusiv profesorii. Măsurile luate de Executiv au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce anul trecut România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.







