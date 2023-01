„Ministrul rus de externe Lavrov se află în Africa, nu pentru a vedea Leopardul (n.r. – a folosit un emoji reprezentând un leopard ), ci pentru a afirma fără menajamente că partenerii Ucrainei vor să distrugă tot ceea ce este rusesc”, a notat Annalena Baerbock

Referirea la leopard a fost probabil un joc de cuvinte legat de tancurile pe care Germania a anunţat miercuri că le va trimite Ucrainei, dar i-a înfuriat pe mulți mulţi care au considerat că postarea reprezintă o sugestie că fauna sălbatică a Africii a fost singurul lucru care a meritat să-l aducă pe Serghei Lavrov pe continent.

The Russian Foreign Minister #Lavrov is in Africa, not to see ?, but to bluntly claim that #Ukraines partners “want to destroy everything Russian”. Here is a ? with all of his “evidence”: 1/3