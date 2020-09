Ministrul Costel Alexe, acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Reacția lui: „O mare minciună”

Jurnaliștii ieșeni de la ReporterIS au publicat, joi dimineața, un articol în care îl acuză pe Costel Alexe că și-a plagiat teza de doctorat. Costel Alexe și-a susținut doctoratul în septembrie 2012, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Titlul tezei este „Clima și topoclima Municipiului Iași și a ariei metropolitane”.

Potrivit publicației locale, pagini din teză ar fi copiate din lucrarea „Studiu științific de evaluare a stării de conservare a speciei și habitatelor din situl Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei”, cu autori Costică Mihai și Constantin Cristian Stoleriu, profesori universitari în Iași.

Unul din fragmentele plagiate este copiat cu tot cu o greșeală de tehnoredactare, se arată în cadrul anchetei.

sursa foto: ReporterIS.

În replică, Costel Alexe susține că lucrarea sa respectă toate normele academice și etice.

„În campania electorală sunt mereu subiecte fabricate. Nu există niciun plagiat! Este o mare minciună știrea în sine. Acest subiect a fost aruncat pe piața de un ziar de șantaj din Iași. Am refuzat sa fac un contract de publicitate pe perioada campaniei și ei, de atunci, întrețin aceste subiecte fabricate. Nu am fost sunat pentru un drept la replică, tocmai pentru a nu-mi da posibilitatea de a spune adevărul. Până acum, am ales în această campanie să nu dau curs provocărilor venite fie din partea adversarilor politici, fie din partea unor ziariști de casă ai adversarilor politici”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului remis ziarului Libertatea.

Costel Alexe: „Voi merge în proces civil pentru despăgubiri”

Costel Alexe susține, în comunicatul transmis, că este „mândru de teza mea coodonată de unul dintre cei mai buni profesori din România și susținută la o universitate de prestigiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași”.

„Teza întrunește toate normele și standardele academice și etice. Atât educațional, cât și profesional, am avut o carieră transparentă, respectând mereu legea și normele în vigoare. Dar până aici! Voi merge în proces civil pentru despăgubiri”, a mai transmis ministrul mediului.

