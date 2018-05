Lia Olguța Vasilescu a anunțat marți seară, la România TV, că Pilonul II de pensii nu va fi naționalizat, dar va fi opțional.

“Ne-am hotărât ce vrem să facem şi ce am comunicat de anul trecut şi anume să fie opţional acest Pilon II. E bătut în cuie (…) Nu naționalizăm, dar vom explica foarte clar tuturor persoanelor cotizante la acest Pilon II cât va fi pensia lor. Am constatat că sunt persoane care cred că vor avea pensia de stat la care suplimentar se va mai adăuga și această pensie”, a anunțat Lia Olguța Vasilescu, la România TV.

Ministrul Muncii a spus și că a aflat „cu stupefacție” că și ea cotizează la Pilonul II.

„Am aflat că sunt şi eu la Pilonul II cotizant, în condiţiile în care am fost absolut convinsă că, timp de 10 ani neprimind plic acasă, am fost absolut convinsă că nu. Eu vreau să optez. Vreau să am această posibilitate”, a mai spus Vasilescu.

Săptămâna trecută, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că nu va fi suspendată contribuţia la pilonul II de pensii, dar că în urma unei discuţii cu factorii implicaţi, la finalul lunii iunie – începutul lunii iulie, va fi prezentat un proiect nou, pe această temă. Precizarea a fost făcută după ce, potrivit programului legislativ al Executivului în 2018, Guvernul vrea să suspende contribuțiile la pilonul II de pensii.

Ce este Pilonul II de pensii

Pilonul II de pensii reprezintă o pensie administrată privat. Fondurile totale acumulate la Pilonul II au ajuns acum la 43 de miliarde de lei.