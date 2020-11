O bătrână din Alba trăiește dintr-o pensie de 15 lei. Ministrul muncii: ”Nu i s-a actualizat indemnizaţia de urmaş. Îmi cer scuze, doamnă!”

Povestea bătrânei a ajuns până la urechile ministrului muncii, Violeta Alexandru, după ce un tânăr din Alba Iulia a creat recent pe Facebook grupul Ajutor pentru tanti Fica, iar presa a dezvoltat subiectul.

Violeta Alexandru susţine că a verificat situaţia femeii la Casa de Pensii Alba şi a constatat că nu i-a fost actualizată pensia de urmaş. Aceasta și-a cerut scuze public, luni, printr-o postare pe Facebook, față de femeia care trăiește cu o pensie de 15 lei pe lună.

Oamenii o ajută cu ce pot pe tanti Fica FOTO: Facebook / Bogdan Cristea

Am cerut explicaţii şi, bineînţeles, o informare privind măsurile luate. Doamnei i se va face dreptate, i se vor achita sumele restante. Îmi cer scuze, doamnă! Violeta Alexandru, ministrul muncii:

”Şi mie mi s-a întâmplat să greşesc în toată activitatea mea. Am greşit, am spus, am asumat, am propus soluţii de rezolvare. Lucrurile nu se însănătoşesc în România dacă ascundem greşelile.

Este de preferat să nu apară greşeli (mă refer la cele dintr-o eroare umană, nu la cele intenţionate, care nu se tolerează!), dar într-o instituţie cum este Casa de pensii, de exemplu, unde se lucrează cu atât de multe dosare, calcule, adeverinţe, etc. există şi această posibilitate care trebuie să aibă un caracter excepţional”, a precizat ministrul.

Violeta Alexandru a mai scris: ”Informaţia apărută în presă cu privire la doamna F. J. din judeţul Alba, care încasa doar 15 lei ca indemnizaţie de urmaş (sumă neactualizată), este corectă. Mă întreb de ce doar eu citesc aceste informaţii şi refuz să le ignor? Pentru mine nu contează dacă insistă presa sau nu pe o temă, orice informaţie trebuie verificată.

Recomandări Orban vrea mască obligatorie unde rata de infectare depășește 1,5 la mia de locuitori. Se ia în calcul și limitarea circulației pe timp de noapte

Urmare a verificărilor solicitate de mine, în urma articolului de presă, s-a constatat că doamnei F.J. Casa teritorială de Pensii nu i-a actualizat indemnizaţia de urmaş după soţul beneficiar al Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961”.

Tanti Fica are o vacă, un cal şi câteva găini.

Accesul dificil la casa ei face ca nici poştaşul să nu urce în fiecare lună pentru a-i duce pensia.

Citeşte şi:

Structura anului școlar 2020-2021. Când începe vacanța de iarnă

Orban vrea mască obligatorie unde rata de infectare depășește 1,5 la mia de locuitori. Se ia în calcul și limitarea circulației pe timp de noapte

Actorul Denis Ștefan a fost infectat cu noul coronavirus. Soția lui a făcut anunțul. Cum se simte acesta acum. “Încercăm să rămânem optimiști”

PARTENERI - GSP.RO Țiriac, noi declarații bombă despre vaccinul rusesc: „Toți «ha, ha, ha», «hi, hi, hi»! Dar dacă ...”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Medicul Monica Pop dă în vileag SECRETELE autorităților. Ce se întâmplă, de fapt, cu majoritatea pacienților infectați cu COVID-19

HOROSCOP Horoscop 2 noiembrie 2020. Leii au multe motive de bucurie și satisfacție

Știrileprotv.ro Un austriac venit în România ca să se însoare cu o tânără a fost sechestrat şi jefuit

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani