Vizați au mai fost ministrul Apărării și șeful serviciilor de informații

Conform evaluărilor preliminare ale serviciilor israeliene, loviturile i-ar fi vizat și eliminat, de asemenea, pe ministrul iranian al Apărării și pe șeful serviciilor de informații de la Teheran.

Până în acest moment, informațiile nu au fost confirmate oficial nici de autoritățile iraniene, nici de Forțele de Apărare ale Israelului (IDF).

Ținte la cel mai înalt nivel

Generalul Pakpour a preluat conducerea IRGC într-o perioadă critică, succedându-i lui Hossein Salami, care a fost ucis de Israel la începutul războiului din iunie 2025.

O eventuală confirmare a decesului său ar reprezenta o nouă lovitură majoră pentru structura de comandă a Iranului.

Sursele indică faptul că ofensiva din această dimineață a vizat direct vârful conducerii politice și militare a regimului islamic.

Printre țintele vizate s-ar fi aflat inclusiv liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

În ciuda amplorii atacurilor, soarta exactă a liderilor iranieni și rezultatele punctuale ale operațiunilor rămân, pentru moment, neclare.

Israelul și SUA au atacat sâmbătă capitala Iranului, Teheran, declanșând o stare de alertă în țară.

La rândul său, Iranul a lansat o serie de atacuri cu rachete asupra mai multor țări din regiune, vizând în special bazele militare americane și teritoriul israelian.

