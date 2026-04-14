Echipele de intervenție i-au felicitat pe cei patru astronauți – comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, Christina Koch de la NASA și Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană. „Bine ați venit acasă”, le-au spus echipele de salvare astronauților.

Misiunea Artemis II a NASA i-a purtat pe Wiseman, Glover, Koch și Hansen într-o călătorie de aproape 10 zile în jurul Lunii și înapoi pe Pământ. Amerizarea a avut loc la ora 17:07 ora Pacificului (03:07 ora României nr.), la finalul unei călătorii de 1.117.659 km în spațiul cislunar.

Deși durata efectivă a fost de 9 zile, 1 oră și 32 de minute, misiunea este oficial consemnată ca având 10 zile, deoarece ziua lansării este considerată „ziua unu a zborului”.

Momente de neuitat pentru cei patru astronauți

Echipa de salvare a recuperat astronauții cu ajutorul unor bărci și i-a transportat la bordul navei marinei SUA prin elicopter, unde au fost supuși unor controale medicale.

Jared Isaacman, administrator al NASA, a declarat de pe puntea navei: „Acești astronauți nu sunt doar profesioniști desăvârșiți, ci și comunicatori excepționali, chiar poeți, trimiși de umanitate către stele. (…) Acesta este doar începutul. Vom reîncepe să facem acest lucru cu frecvență, trimițând misiuni către Lună până când vom aseleniza în 2028 și vom începe construirea bazei noastre. Sunt multe de sărbătorit acum pentru misiunea Artemis II bine îndeplinită și, în același timp, trebuie să începem pregătirile pentru Artemis III”.

În timpul misiunii, echipajul a trăit experiențe memorabile. Koch a devenit prima femeie care a călătorit pe Lună și s-a întors, Hansen – primul non-american, iar Glover – primul om de culoare.

Misiunea Artemis II

Misiunea Artemis II a fost lansată pe 1 aprilie, cu ajutorul rachetei SLS (Space Launch System) a NASA, de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Pe parcursul zborului de testare de aproape 10 zile, echipajul a îndeplinit obiectivele principale ale misiunii, inclusiv:

„Testarea sistemelor de susținere a vieții;

Pilotarea manuală a navei spațiale Orion;

Efectuarea manevrelor de propulsie către Lună și ajustarea traiectoriei;

Realizarea unui survol lunar cu imagini fără precedent ale feței nevăzute a Lunii;

Finalizarea cu succes a reintrării în atmosferă și a recuperării”, potrivit NASA.

De asemenea, astronauții au stabilit un nou record pentru cea mai mare distanță parcursă de oameni față de Pământ.

Astronauții misiunii Artemis II vor susține o conferință de presă joi, 16 aprilie, la ora 21:30 (ora României n.r.), la Centrul Spațial Johnson al NASA, pentru a discuta despre misiunea lor istorică în jurul Lunii.





