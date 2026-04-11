Momentul în care echipajul Artemis 2 a revenit pe Pământ: „E doar începutul. Ne vom întoarce pe Lună”

Revenirea pe Pământ

Capsula spațială Orion a atins apele la ora 17:07, ora Pacificului (sâmbătă – 3:07, ora României), marcând finalul unei călătorii de 1.117.659 km în spațiul cislunar, potrivit The Guardian. Deși durata efectivă a fost de 9 zile, 1 oră și 32 de minute, misiunea este oficial consemnată ca având 10 zile, deoarece ziua lansării este considerată „ziua unu a zborului”.

„Este frumos, are o nuanță albastră minunată”, a spus comandantul Wiseman, descriind Pământul văzut din capsulă la coborârea spre planetă.

La reintrarea în atmosferă, capsula Orion a rezistat cu succes la temperaturi de până la 2.760 de grade Celsius și viteze de 40.233 km/h. Sistemul de parașute a funcționat perfect, reducând viteza capsulei înainte de impactul final cu apa.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



Recuperarea echipajului

După coborârea în ocean, echipa de salvare a USS John P. Murtha a recuperat astronauții cu ajutorul unor bărci și i-a transportat la bordul navei marinei SUA prin elicopter, unde au fost supuși unor controale medicale.

Jared Isaacman, administrator al NASA, a declarat de pe puntea navei: „Acești astronauți nu sunt doar profesioniști desăvârșiți, ci și comunicatori excepționali, chiar poeți, trimiși de umanitate către stele. (…) Acesta este doar începutul. Vom reîncepe să facem acest lucru cu frecvență, trimițând misiuni către Lună până când vom aseleniza în 2028 și vom începe construirea bazei noastre. Sunt multe de sărbătorit acum pentru misiunea Artemis II bine îndeplinită și, în același timp, trebuie să începem pregătirile pentru Artemis III”.

Momente de neuitat

În timpul misiunii, echipajul a trăit experiențe memorabile. Christina Koch a descris apropierea de Lună, la doar 6.545 km de suprafața sa, ca fiind „copleșitor de emoționantă”. Ea a adăugat: „Luna este cu adevărat un corp unic în univers. Comparând-o cu Pământul, ne amintește cât de multe avem în comun. Tot ce ne trebuie ne este oferit de Pământ, ceea ce, în sine, este un miracol”.

Koch a devenit prima femeie care a călătorit pe Lună și s-a întors, Hansen – primul non-american, iar Glover – primul om de culoare.

Misiunea a adus și momente emoționante. Luni, echipajul a propus ca un crater lunar fără nume să fie dedicat lui Carroll Taylor Wiseman, soția comandantului și mama celor două fiice ale acestuia, decedată de cancer în 2020. Propunerea a fost însoțită de lacrimi și îmbrățișări între membrii echipajului.

Provocările și reușitele călătoriei

Călătoria nu a fost lipsită de dificultăți. Toaleta capsulei Orion a prezentat defecțiuni, necesitând intervenții improvizate pentru soluționarea problemelor. Cu toate acestea, astronauții au avut și momente de relaxare. De Paște, aceștia au organizat o vânătoare de ouă, căutând pachete de ouă praf ascunse în capsulă.

De asemenea, mascota oficială a misiunii, un pluș numit „Rise”, a apărut frecvent în timpul conferințelor de presă organizate de echipaj. În timpul misiunii, astronauții au evaluat sistemele de susținere a vieții din Orion, detectoarele de radiații și noile costume spațiale. Toate aceste teste sunt esențiale pentru viitoarele misiuni spațiale și pentru baza lunară de 20 de miliarde de dolari pe care NASA intenționează să o construiască până în 2030.

Un nou pas spre Lună

Artemis II a demonstrat că NASA poate transporta din nou oameni în spațiul cislunar și îi poate aduce în siguranță acasă, un pas esențial pentru viitoarea debarcare lunară din 2028.

„Cei patru astronauți ai misiunii Artemis II le-au oferit oamenilor o călătorie incredibilă în jurul Lunii și au adus înapoi imagini atât de frumoase și pline de știință, încât vor inspira generații întregi”, a declarat Nicky Fox, administrator adjunct al direcției de misiuni științifice a NASA.

