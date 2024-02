Imaginile arată cu rachetele în plin lovesc nava militară rusă de clasă Tarantul, care, ulterior, se va scufunda în Marea Neagră.

Massive release of footage this morning from the Ukrainian USV strike sinking the Russian Tarantul-class corvette Ivanovets off the coast of Crimea yesterday. Seen here, the Ivanovet's two port-side SS-N-22 Sunburn antiship cruise missiles suffer a catastrophic detonation. pic.twitter.com/REKyIm8gMu

Serviciul de informații militare al Ucrainei a anunțat joi că agenții săi au scufundat miercuri noapte o corvetă rusească cu rachete Ivanoveț din clasa Tarantul din cadrul Flotei ruse din Marea Neagră, în largul peninsulei Crimeea.

Ship wreck of the day!



Warriors of the special unit „Group 13” of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette „Ivanovets” of the russian Black Sea Fleet.



As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0