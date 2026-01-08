Între 50 și 240 de minute

„Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la instalaţia de dirijare a traficului, aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA, pe secţia Periş – Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 50 şi 240 de minute, totalul cumulat al minutelor de întârziere fiind de 6.525. Circulaţia trenurilor s-a realizat şi se realizează în baza măsurilor operative dispuse de administratorul infrastructurii feroviare – CFR SA”, se precizează în comunicat.

Traficul feroviar, realizat în regim „cale liberă”

Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, evenimentul a avut loc în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, la kilometrul feroviar 22+110, în zona unor lucrări executate de o societate terță.

Reprezentanții CFR au precizat că, pe parcursul lucrărilor, cablurile de semnalizare au fost secționate accidental, ceea ce a determinat desfășurarea circulației feroviare pe secția Periș – Buftea în regim de „cale liberă”.

În urma intervenţiilor CFR SA, circulaţia trenurilor pe direcţia Buftea – Periş, firul 1, a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 21.10, iar pe firul 2 la ora 22.10.

Călătoria cu trenul este deseori o alegere confortabilă, economică și ecologică, însă întârzierile o pot transforma într‑o experiență stresantă și frustrantă, mai ales când ai legături sau program strict. Din fericire, există anumite situații în care pasagerii pot solicita despăgubiri de la CFR Călători. Drepturile și procedurile pentru obținerea compensațiilor diferă în funcție de traseu și de întârziere.











