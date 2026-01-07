Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, evenimentul a avut loc în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, la kilometrul feroviar 22+110, în zona unor lucrări executate de o societate terță.

Reprezentanții CFR au precizat că, pe parcursul lucrărilor, cablurile de semnalizare au fost secționate accidental, ceea ce a determinat desfășurarea circulației feroviare pe secția Periș – Buftea în regim de „cale liberă”.

În aceste condiții, trenurile de călători pot înregistra întârzieri față de programul normal. Personalul de specialitate al CFR intervine pentru remedierea defecțiunilor și repunerea în funcțiune a instalațiilor afectate.

Lucrările sunt în desfășurare, iar compania subliniază că traficul feroviar se desfășoară în continuare în condiții de siguranță.

CFR recomandă călătorilor să se informeze înainte de plecare folosind canalele oficiale de comunicare.

Între timp, fostul polițist Marian Godină, aflat într-unul dintre trenurile afectate, a relatat situația pe Facebook.

El a scris că trenul în care se află ar fi trebuit să ajungă în București la ora 20:04, însă staționează de aproximativ o oră în gara din Ploiești, fără ca pasagerii să primească explicații.

Godină a criticat lipsa de comunicare din partea personalului feroviar și s-a întrebat ce se întâmplă cu banii plătiți pentru un serviciu de care, în acel moment, nu beneficiază.

