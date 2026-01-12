A vrut să câștige un ban

Intervenția Poliției Naționale, în urma plângerii victimei, a dus la recuperarea transportului de ciocolată în Alicante.

Conform hotărârii instanței, incidentul a avut loc la începutul anului 2021. Șoferul de camion a fost angajat în ianuarie de o firmă de transport. I s-a repartizat un camion și a călătorit la Zaragoza, unde a încărcat 12.500 de kilograme de ciocolată și alte produse aparținând unei alte companii.

Marfa, evaluată la puțin peste 113.000 de euro, urma să fie transportată pe 4 februarie din Zaragoza la un centru logistic aparținând companiei de ciocolată din Elche.

Șoferul camionului a încărcat însă marfa în Zaragoza și nu a dus-o la destinație, ci, cu intenția de a obține un beneficiu economic, l-a contactat telefonic pe celălalt inculpat, reprezentant al unei firme din Alicante, și a fost de acord să i-o vândă pentru 1.200 de euro.

Suma convenită a fost „semnificativ mai mică” decât valoarea estimată, iar cumpărătorul a plătit în numerar fără a verifica originea legală a mărfurilor sau a solicita o factură sau o dovadă de plată, arată instanța.

A vândut și cei 13 paleți

Cele 12,5 tone de ciocolată au fost descărcate într-un depozit aparținând companiei cu sediul în Alicante, al cărei proprietar a fost condamnat.

Pe de altă parte, șoferul camionului a vândut și cei 13 paleți folosiți pentru încărcarea mărfii unei firme din Valencia pentru 158 de euro.

Camionul a fost abandonat gol în municipiul Cox, de unde a fost recuperat ulterior. Marfa vândută companiei din Alicante a fost, de asemenea, recuperată de poliție datorită informațiilor furnizate de șoferul camionului..



Poliția a returnat încărcătura companiei de transport care îl angajase pe șoferul condamnat, iar toată ciocolata și alte produse au fost transportate înapoi la Zaragoza.

Conform sentinței, șoferul de camion acuzat a recunoscut în procesul desfășurat la Secția a Treia a Tribunalului că și-a însușit cele 12,5 tone de ciocolată și că l-a contactat pe celălalt inculpat, pe care nu-l cunoștea anterior, iar aceștia au încheiat o înțelegere pentru a-i vinde încărcătura pentru 1.200 de euro.

Prețul mic nu a ridicat îndoieli

La rândul său, omul de afaceri a susținut în instanță că a cumpărat marfa crezând că aparține șoferului de camion și a achiziționat-o la un preț atât de mic deoarece vânzătorul i-a spus că este vorba de o marfă perisabilă, cu o dată de expirare foarte scurtă.

De asemenea, el a declarat că inițial nu a solicitat chitanță sau factură pentru că intenționa să o solicite ulterior pentru a recupera TVA-ul.

Cu toate acestea, acuzarea a susținut că omul de afaceri era conștient de „probabilitatea ridicată” ca marfa să aibă o origine ilicită, considerând că explicațiile sale nu sunt credibile.