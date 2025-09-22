La începutul lunii august, în timpul negocierilor istorice de pace dintre președintele Donald Trump, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, partea armeană s-a angajat să acorde Statelor Unite drepturi exclusive asupra viitoare Rute Trump, aflată pe teritoriul Armeniei, care leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nakhchivan, o regiune autonomă. Detaliile esențiale ale acestui coridor geopolitic, botezat recent „Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională” (TRIPP), au rămas însă necunoscute.

Ce este Ruta Trump și cum va funcționa

Ce știm până în acest moment este că Ruta Trump ar trebui exploatată în conformitate cu legislația armeană, iar Statele Unite vor subînchiria terenul unui consorțiu american pentru infrastructură și management. Ruta Trump ar putea deveni un culoar major de transport, ce ar putea să includă cale ferată, conducte de petrol și gaze și rețele de fibră optică. Totuși, implementarea acestui proiect nu este o chestiune ușoară. Există riscuri ca acest proiect geostrategic să rămână pe hârtie?

„Există mai multe provocări în implementarea TRIPP – angajamentul american, negocierile suplimentare privind parametrii traseului, tehnici și internaționali. Deocamdată, textul convenit este prea general (astfel încât să mulțumească pe toată lumea), dar și prea vag pentru a arăta calea de implementare. Ruta Trump prevede că drumul va rămâne sub jurisdicția și suveranitatea Armeniei, dar acordă Azerbaidjanului un „acces neîngrădit”.

Aceste două concepte pot fi interpretate în diverse moduri, iar buna credința a părților care vor negocia vamele, securitatea și regulile acestei rute ne vor da răspunsul – dacă ruta rămâne armeană”, explică Narek Sukiasyan, într-un interviu pentru Libertatea.

Narek Sukiasyan este cercetător la Centrul pentru Studii Culturale și Civilizaționale din Universitatea de Stat din Everan și lector la Universitatea Americană din Armenia, specializat în politica externă și de securitate a Armeniei și în relațiile dintre Armenia și Rusia. În prezent, e cercetător invitat la Universitatea din Zurich. A obținut titlul de doctor în științe politice și relații internaționale și masteratul la Universitatea de Stat din Erevan, iar licența la Universitatea Babeș-Bolyai (România).

Narek Sukiasyan

„De la semnarea acordului, Trump a greșit în repetate rânduri numele țărilor implicate”

– La începutul lunii august, după întâlnirea istorică de la Casa Albă între președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și prim-ministrul Armeniei, Nikol Pashinyan, președintele Trump a anunțat construirea unui nou coridor regional de tranzit, denumit Ruta Trump. Cum a perceput publicul armean încercările americanilor de a aduce pacea între Armenia și Azerbaidjan? Armenii consideră acest acord favorabil Armeniei?

– Narek Sukiasyan: Publicul activ din punct de vedere politic din Armenia este foarte polarizat, în timp ce majoritatea populației este apatică față de politică. În acest context, vestea acordurilor încheiate la Casa Albă a fost sărbătorită pe scară largă în cercurile pro-guvernamentale și prezentată ca o altă concesie perfidă în rândul opoziției.

Nu a fost realizat niciun sondaj public de la semnarea acordurilor, pentru a prezenta într-un mod mai exact atitudinile societății, însă se pare că vocile mai moderate sau independente manifestă un optimism prudent cu privire la aceste acorduri, înțelegând că acesta este doar un început.

În ceea ce privește acordul de pace, acesta este doar pre-semnat, iar în ceea ce privește ruta Trump, parametrii tehnici ai vamelor, controlului și securității nu au fost încă stabiliți. Acestea fiind spuse, au existat zvonuri că partidul de guvernământ ar putea declanșa alegeri anticipate în urma acestor evenimente (alegerile parlamentare obișnuite sunt programate pentru vara anului 2026).

Deși este puțin probabil, dacă este adevărat, acest lucru ar putea demonstra încrederea pe care partidul de guvernământ o are în ceea ce privește atitudinea publicului față de ultimele progrese diplomatice.

– Cât de dificilă va fi implementarea Rutei Trump pentru Pace și Prosperitate (TRIPP) ? Care sunt cele mai mari dificultăți în construirea acestui traseu de tranzit?

– Există mai multe provocări în implementarea TRIPP – angajamentul american, negocierile suplimentare privind parametrii traseului, tehnici și internaționali.

SUA au jucat un rol crucial în aducerea părților la poziții acceptabile. Diplomația a fost foarte personalizată, Steve Witkoff conducând aproape singur procesul, în timp ce Departamentul de Stat și capitalele europene au fost în mare parte lăsate deoparte.

Deși acest lucru a asigurat accelerarea medierii cu acces politic la cel mai înalt nivel, ridică întrebări cu privire la durabilitatea angajamentelor americane (comerciale și de gestionare – nu de securitate) față de proiectul în ansamblu.

De la semnarea acordului, Trump a greșit în repetate rânduri numele țărilor atunci când a lăudat eforturile sale globale de pace, iar cu agende epuizante de politică internă și externă, s-ar putea risca pierderea capacității de luare a deciziilor la Casa Albă, care este esențială pentru continuarea progresului. Acest lucru înseamnă că părțile, și în special Armenia, trebuie să mobilizeze eforturi diplomatice și comerciale maxime pentru a se asigura că SUA rămân fidele procesului.

A doua provocare constă în parametrii în care va funcționa drumul. Deocamdată, textul convenit este prea general (astfel încât să mulțumească pe toată lumea), dar și prea vag pentru a arăta calea de implementare.

Azerbaidjanul a cerut de mult timp ca Armenia să renunțe pur și simplu la această parte a teritoriului său și să o cedeze Azerbaidjanului. În acest fel, Baku s-ar putea conecta la exclavul său Nakhichevan și, prin urmare, la Turcia, fără implicarea unor terțe părți.

Nu numai că acest lucru este absurd din perspectiva integrității teritoriale a Armeniei (imaginați-vă că SUA ar cere Canadei să renunțe la coasta sa vestică pentru a se conecta la Alaska), dar ar și tăia granița Armeniei cu Iranul. Fiind sub blocada turco-azeră (~80% din granițele Armeniei) de peste 30 de ani, accesul terestru la Iran are o importanță geostrategică extremă pentru Erevan.

Ruta Trump prevede că drumul va rămâne sub jurisdicția și suveranitatea Armeniei, dar acordă Azerbaidjanului un „acces neîngrădit”. Aceste două concepte pot fi interpretate în diverse moduri, iar buna credință a părților care vor negocia vamele, securitatea și regulile acestei rute ne vor da răspunsul – dacă ruta rămâne armeană.

Armenia și Azerbaidjanul semnează o „road map" pentru pace în timpul unei ceremonii de la Casa Albă.

– Cât de complicată este această rută din perspectivă geografică?

– Problemele tehnice chiar la acest lucru se referă, la terenul pe care trece drumul. Deși lungimea drumului este de numai aproximativ 42 km, acesta traversează un peisaj montan – dealuri stâncoase înalte pe partea dreaptă, râul Araks și granița dintre Armenia și Iran pe partea stângă. Deoarece infrastructura principală prevăzută este un drum și o cale ferată, în unele zone vor fi necesare lucrări de inginerie sofisticate și, în consecință, resurse financiare adecvate.

Nu în ultimul rând, rolul actorilor internaționali precum Rusia, Turcia, Iranul și Uniunea Europeană va fi crucial.

Declarația comună înlocuiește efectiv partea din acordul de încetare a focului din 2020 care prevedea plasarea traseului sub controlul Rusiei și îndepărtează Moscova de procesul de mediere, una dintre puținele pârghii de putere hard-power rămase sau potențiale în regiune, de la includerea intereselor sale în noua ordine regională. Ministerul de Externe al Rusiei a reacționat ambivalent, salutând ultimele evoluții, dar emițând un avertisment.

Ce avantaj ar avea Rusia din acest acord

– Cum a privit Rusia acest acord, s-a simțit cumva amenințată că își va pierde puterea de influență asupra Armeniei?

– Interesele Rusiei ar putea fi în continuare servite dacă TRIPP se integrează sau se conectează la infrastructura feroviară a Armeniei, care este deținută și operată de o filială a căilor ferate de stat ruse. Moscova ar putea, de asemenea, să utilizeze ruta – chiar dacă este operată de SUA – pentru a obține acces terestru la Turcia prin Azerbaidjan și Armenia. În convorbirea sa cu președintele Vladimir Putin, Pashinyan pare să fi subliniat exact acest lucru, în încercarea de a construi o coaliție cât mai largă în jurul proiectului.

Dacă Rusia decide să submineze proiectul, ar putea viza Azerbaidjanul prin escaladarea tensiunilor, destabilizarea sectorului energetic și atacuri asupra infrastructurii petroliere și de gaze legate de Azerbaidjan în Ucraina, așa cum s-a întâmplat deja în ultimele săptămâni.

Rusia dispune de o influență economică și socială considerabilă pe care o poate exercita asupra Armeniei, cum ar fi comerțul (inclusiv importurile de grâu și o mare parte din exporturile agricole ale Armeniei), aprovizionarea cu energie, fluxurile de forță de muncă migratoare și legăturile cu diaspora. Moscova poate exploata, de asemenea, obligațiile vamale ale Erevanului în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice.

Turcia nu a dat încă semne că ar intenționa să deschidă granița cu Armenia

– Turcia este cea mai importantă parte externă a rutei Trump. Cât de mult încurajează ea acest proiect?

– Turcia nu a dat încă semne că ar intenționa să deschidă granița cu Armenia. Dacă va continua acest blocaj și drumul va fi funcțional, Armenia va rămâne pur și simplu un facilitator pasiv al conexiunii Azerbaidjan-Turcia și va fi lăsată în afara unei integrări economice transfrontaliere semnificative. Turcia ar putea, de asemenea, să mulțumească Rusia prin împiedicarea sau încetinirea procesului.

În același timp, trebuie amintit că Acordul TRIPP reflectă echilibrul delicat al Armeniei între Iran și Statele Unite. Deși Teheranul se opune oricărui acord care l-ar izola de un vecin care este o poartă de acces către regiunea Mării Negre și Europa, acesta este în favoarea legăturilor regionale care țin cont de interesele sale.

Judecând după unele reacții inițiale prudent pozitive, acesta nu se va opune proiectului atâta timp cât detaliile operaționale asigură legătura sa cu Armenia și securitatea Iranului. Declarațiile mai dure ale Iranului, în special din partea cercului apropiat al ayatollahului Khamenei, ar trebui interpretate ca nemulțumiri față de Rusia, despre care Teheranul consideră că și-a abandonat poziția și angajamentele în Caucaz.

Uniunea Europeană, deși a salutat acest progres, pare însă în mare parte absentă din proces. Uniunea Europeană a fost unul dintre cei mai mari investitori, alături de SUA, în regiunea Syunik din Armenia, pe unde se preconizează că va trece ruta Trump. Proiectul, care seamănă cu filosofia interdependenței promovată cu multă convingere de însăși filosofia de integrare a UE, riscă să devină o dependență unilaterală dacă SUA nu reușesc să fie un mediator imparțial și UE nu se implică în acest proiect. Traseul poate deveni parte a Global Gateway al UE, care leagă Estul de Vest. UE are cunoștințele, interesul și pârghiile necesare pentru a deveni un actor important – dacă va face acest lucru este o alegere politică.

– Există riscul ca această rută să rămână doar un simplu plan pe hârtie?

– Un astfel de risc există. În special în cazul proiectelor mari de infrastructură, care necesită concilierea intereselor financiare, practice, politice și economice ale atâtor actori, astfel de riscuri sunt întotdeauna prezente și adesea reprezintă motivul eșecului lor. În acest caz, trecutul problematic nu ajută deloc situația deja complicată. Provocările pe care le-am prezentat în ultimul meu răspuns – de gestionare deficitară – pot crește riscul ca ruta să rămână doar pe hârtie.

– Când credeți că ar putea începe investițiile în această rută?

– Nu există termene fixe pentru implementare, și asta și pentru că parametrii exacți și tehnici ai TRIPP nu au fost încă negociați. Se pare că unele dintre țările din Golf ar putea fi interesate să investească și să participe la proiect. Cu toate acestea, aceste detalii rămân confidențiale.

Ruta Trump în dezbaterea internă din Armenia

– Există opoziție politică în Armenia față de Nikol Pashinyan, care ar dori ca Armenia să rămână sub influența Rusiei și care se opune planului lui Trump? Cât de puternică este această mișcare politică?

– Opoziția față de planul lui Trump nu înseamnă neapărat sau imediat dorința de a rămâne sub influența Rusiei. Influența principală a Rusiei asupra Armeniei se exercită prin dependența energetică, securitatea alimentară, comerțul și apartenența la organizații conduse de Rusia. Traseul nu anulează niciuna dintre acestea și nu există soluții ușoare pentru niciuna dintre aceste dependențe.

Acestea fiind spuse, opoziția a criticat acordul, dar aceeași opoziție ar fi criticat orice acțiune a acestui guvern, în special una de o asemenea importanță strategică. În același timp, se pare că opoziția a acceptat în mare măsură acest lucru și ar putea să acționeze în jurul lui ca pe o realitate deja dată, sugerând poate alternative tactice sau soluții tehnice diferite. Oricum ar fi, opoziția este slabă și fragmentată. Șansele ca o opoziție unită să câștige următoarele alegeri există, dar sunt foarte mici.

– Ce fel de afaceri ar putea aduce americanii în Armenia?

– Nu prea multe. Piața armeană este prea mică pentru a fi interesantă pentru capitalul american. Dacă ar fi integrată economic, regiunea Caucazului de Sud ar putea deveni mai atractivă din acest punct de vedere, dar totuși doar atât. Principalul interes comercial american în regiune îl reprezintă resursele de hidrocarburi ale Azerbaidjanului. Acest lucru se reflectă și în memorandumul semnat între SUA și Azerbaidjan în marja aceleiași întâlniri între Exxon Mobile și SOCAR (compania petrolieră de stat din Azerbaidjan).

– Cât de avantajos a fost pentru Armenia procesul de pace mediat de americani?

– În cadrul aceluiași eveniment de la Casa Albă, Armenia și Azerbaidjanul au semnat, în prealabil, Acordul privind stabilirea păcii și a relațiilor interstatale între Republica Armenia și Republica Azerbaidjan – pe scurt, un acord de pace. Este important să subliniem că acest document nu este un tratat de pace finalizat. Acesta a fost doar semnat în prealabil la Casa Albă și nu a intrat încă în vigoare. Semnarea și ratificarea nu sunt preconizate în viitorul apropiat.

Azerbaidjanul insistă ca Armenia să își modifice Constituția – o cerere în mare parte absurdă, neconstructivă și nefondată. Chiar dacă Armenia ar fi de acord să facă acest lucru, este puțin probabil ca redactarea și referendumul necesare să poată avea loc mai devreme de doi ani.

Insistența continuă a Azerbaidjanului asupra modificărilor constituționale pare motivată de obiectivele sale politice (reale): întârzierea păcii, exercitarea de presiuni asupra Armeniei, consolidarea legitimității interne prin prezentarea victoriei dictatorului și păstrarea unui pretext legal pentru un conflict viitor în cazul în care referendumul eșuează. Având în vedere cererile vehemente ale lui Aliyev și nivelul discutabil de încredere în Pashinyan, nu este greu de imaginat că referendumul va eșua. Pe termen lung, acest lucru ar putea deveni un dezastru care pândește sub suprafață.

