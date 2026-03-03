O posibilă schimbare majoră pentru apărarea Europei

Macron a afirmat luni că Franța își va mări arsenalul atomic și că ar putea desfășura, pentru prima dată, aeronave dotate cu arme nucleare în țări aliate – o posibilă schimbare majoră pentru apărarea Europei, într-un moment de tensiuni accentuate cu Statele Unite.

„Capacitatea de descurajare nucleară a Franței contribuie deja la securitatea alianței și salutăm inițiativa președintelui Macron de a consolida și mai mult această descurajare”, a declarat un oficial NATO pentru AFP, sub protecția anonimatului.

„Salutăm oportunitatea de a extinde consultările cu Franța pe probleme nucleare, pentru a asigura o abordare coerentă și coordonată”.

Macron a actualizat doctrina nucleară a Franței în contextul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei se îndreaptă spre al cincilea an, iar aliații din NATO sunt îngrijorați de o posibilă diminuare a angajamentului Washingtonului față de Europa.

Planul de descurajare nucleară „avansată”

Asigurările venite din partea oficialilor americani, conform cărora capacitatea de descurajare a SUA va continua să acopere Europa în cadrul alianței NATO, au reușit în mică măsură să potolească temerile europenilor cu privire la inconstanța președintelui american Donald Trump.

Macron a anunțat că opt țări europene, printre care Marea Britanie, Germania, Polonia și Suedia, au fost de acord să participe la ceea ce el a numit un plan de descurajare nucleară „avansată”.

Capacitatea de descurajare nucleară a NATO se bazează pe Statele Unite, în timp ce Franța rămâne independentă de grupul de planificare nucleară al alianței.

Macron a afirmat că eforturile Franței – singura țară din Uniunea Europeană care deține arme nucleare și singura de pe continent, în afară de Marea Britanie – vor completa misiunea NATO.

Șeful NATO, Mark Rutte, a insistat la începutul acestei luni că „nimeni” nu face presiuni pentru a înlocui umbrela nucleară americană din Europa.

Va mări numărul focoaselor nucleare

Emmanuel Macron a anunțat că Franța își schimbă doctrina nucleară și va mări numărul focoaselor nucleare, într-un discurs urmărit de întreaga Europă, la baza navală Île Longue din Brest, potrivit Le Monde. Toată lumea se aștepta ca el să abordeze subiectul descurajării înarmării nucleare.

„Am ordonat o creștere a numărului de focoase nucleare din arsenalul nostru”, a anunțat șeful statului, înainte de a adăuga: „Nu vom mai dezvălui cifre privind arsenalul nostru nuclear, spre deosebire de abordarea pe care o aveam în trecut”.





