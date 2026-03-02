„Am ordonat o creștere a numărului de focoase nucleare din arsenalul nostru”, a anunțat șeful statului, înainte de a adăuga: „Nu vom mai dezvălui cifre privind arsenalul nostru nuclear, spre deosebire de abordarea pe care o aveam în trecut”.

Descurajarea nucleară necesită „suficiență strictă”, adică un număr necesar de focoase nucleare și rachete, dar fără un exces. În ultimii ani, Franța și-a redus dimensiunea arsenalului, care numără acum mai puțin de 300 de arme nucleare.

„Nu mai putem lua în considerare amenințările în mod izolat”, a declarat șeful statului pentru a-și justifica decizia, adăugând că recentul război din Orientul Mijlociu „va aduce partea sa de instabilitate la granițele noastre”.

Emmanuel Macron a anunțat construirea unui submarin nuclear cu rachete balistice

„O modernizare a arsenalului nostru [nuclear] este esențială”, afirmă Emmanuel Macron. Șeful statului și-a exprimat „marea onoare”, anunțând „că viitorul submarin cu rachete balistice cu propulsie nucleară, care va arbora pavilionul francez, va fi numit «Invincibil» și va fi lansat în 2036”.

Emmanuel Macron a vorbit și despre rolul descurajării nucleare franceze în Europa. „Securitatea noastră nu a fost niciodată concepută exclusiv în limitele teritoriului nostru, fie el convențional sau nuclear”, a subliniat el, înainte de a adăuga: „O nouă fază a descurajării franceze poate prinde contur. Ne lansăm în ceea ce aș numi descurajare avansată.”

„În această iarnă, înalți oficiali britanici au participat, pentru prima dată de la crearea instrumentului nostru de descurajare nucleară, la unul dintre exercițiile noastre strategice ale forțelor aeriene”, a adăugat șeful statului.

„Intrăm pe calea a ceea ce aș numi descurajare avansată”, reiterează Emmanuel Macron. Această „descurajare avansată” oferă aliaților europeni posibilitatea „de a participa la exerciții franceze de descurajare”, explică Emmanuel Macron.

Această „descurajare avansată”, anunțată de Emmanuel Macron, care și-a dezvăluit planul de a partaja exercițiile cu aliații europeni, „va consolida apărarea noastră, oferindu-i o amploare de acțiune” .

„Va oferi o nouă profunzime strategică, în concordanță cu provocările de securitate din Europa. Valoarea sa va fi, cred, foarte puternică și pentru partenerii care intră în această logică cu noi și al căror teritoriu va dobândi o legătură puternică cu descurajarea noastră”, a argumentat el, specificând că această misiune „s-ar adăuga misiunii nucleare a NATO”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE