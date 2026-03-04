Turcia avertizează asupra riscului de escaladare după detectarea rachetei

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, racheta a fost detectată imediat după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei. Într-un comunicat oficial, ministerul a subliniat că Turcia își rezervă dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile și a avertizat părțile implicate să evite măsurile care ar putea duce la o escaladare a conflictului.

„Turcia condamnă ferm orice acțiuni care îi încalcă securitatea și stabilitatea. Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne apăra suveranitatea”, se arată în comunicat. Turcia, membră NATO, are o graniță de 500 de kilometri cu Iranul și a fost până acum relativ ferită de atacurile directe din partea Teheranului.

Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului

Acest incident are loc pe fondul unui conflict intensificat în regiune, declanșat în urmă cu cinci zile, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. În urma acestor operațiuni, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. De la începutul războiului, aproape 800 de persoane au murit în Iran.

Teheranul a răspuns prin atacuri cu drone și rachete asupra Israelului, Irakului, Iordaniei și statelor din Golf, țintind bazele și infrastructura americană din regiune. Israelul a confirmat mai devreme astăzi că un avion de vânătoare F-35 a doborât un avion iranian YAK-130 deasupra Teheranului. De asemenea, apărarea aeriană israeliană a fost activată pentru a intercepta rachetele iraniene, iar explozii au fost raportate în apropierea Ierusalimului.

Erdogan cere evitarea escaladării și avertizează asupra riscului destabilizării regiunii

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a comentat situația tensionată, exprimându-și anterior regretul față de moartea ayatollahului Khamenei, dar cerând insistent părților implicate să evite escaladarea conflictului. Ankara a încercat să medieze negocierile dintre Washington și Teheran pe tema programului nuclear și a arsenalului de rachete iranian, avertizând asupra riscurilor unei destabilizări mai ample în regiune.

Ministrul de Externe al Turciei a declarat marți că Statele Unite ar trebui să se limiteze la slăbirea capacităților militare iraniene.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Angajații europeni, inclusiv români, părăsesc Germania: „Nu ne putem permite”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Unica.ro
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
Elle.ro
Jennifer Garner și Ben Affleck, surprinși din nou împreună! Ce moment important au sărbătorit foștii soți. Cum au apărut în California. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Libertateapentrufemei.ro
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii
Tvmania.ro
Monica Capatos, apariție de revistă! Prezentatorul a făcut publică o imagine superbă cu soția sa. Care este secretul lor pentru o relație de peste două decenii

Alte știri

Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
Știri România 15:35
Doi adolescenți, trimiși în judecată pentru uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei. Un copil de 13 ani nu răspunde penal
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Știri România 15:05
49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977 în care au murit 1.578 de români
Parteneri
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adevarul.ro
Românii i-au șocat pe occidentali cu ospețele și chiolhanurile. Petrecerile faraonice cu zeci de feluri de mâncare și vin băut cu același pahar
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu îl compătimește după ratarea play-off-ului: „Investește din banii personali. Când tragi linie, spui doar ‘am fost un prost’”
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Financiarul.ro
Atenție la grapefruit dacă luați aceste medicamente
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Elle.ro
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Stiri Mondene 15:04
Cum a apărut Lidia Buble pe scena de la Sala Palatului din București: „A meritat”. Andreea Esca i-a fost alături
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Stiri Mondene 14:31
Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”
Parteneri
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
TVMania.ro
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
ObservatorNews.ro
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax.ro
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77
KanalD.ro
România a fost zguduită de o mișcare seismică în această dimineață, în ziua când se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din &apos;77

Politic

PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
Politică 15:38
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: "Suntem destul de triști și avem de învățat"
Politică 14:01
George Simion a primit o lecție de viață la Gala Sportului Paralimpic 2026: „Suntem destul de triști și avem de învățat”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga
Fanatik.ro
Supercomputerul a decis după stabilirea play-off-ului! Cine este favorita la titlu în SuperLiga