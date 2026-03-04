Turcia avertizează asupra riscului de escaladare după detectarea rachetei

Potrivit Ministerului Apărării din Turcia, racheta a fost detectată imediat după ce a traversat spațiul aerian al Irakului și Siriei. Într-un comunicat oficial, ministerul a subliniat că Turcia își rezervă dreptul de a răspunde la orice acțiuni ostile și a avertizat părțile implicate să evite măsurile care ar putea duce la o escaladare a conflictului.

„Turcia condamnă ferm orice acțiuni care îi încalcă securitatea și stabilitatea. Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne apăra suveranitatea”, se arată în comunicat. Turcia, membră NATO, are o graniță de 500 de kilometri cu Iranul și a fost până acum relativ ferită de atacurile directe din partea Teheranului.

Conflictul din Orientul Mijlociu escaladează după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului

Acest incident are loc pe fondul unui conflict intensificat în regiune, declanșat în urmă cu cinci zile, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. În urma acestor operațiuni, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis. De la începutul războiului, aproape 800 de persoane au murit în Iran.

Teheranul a răspuns prin atacuri cu drone și rachete asupra Israelului, Irakului, Iordaniei și statelor din Golf, țintind bazele și infrastructura americană din regiune. Israelul a confirmat mai devreme astăzi că un avion de vânătoare F-35 a doborât un avion iranian YAK-130 deasupra Teheranului. De asemenea, apărarea aeriană israeliană a fost activată pentru a intercepta rachetele iraniene, iar explozii au fost raportate în apropierea Ierusalimului.

Erdogan cere evitarea escaladării și avertizează asupra riscului destabilizării regiunii

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a comentat situația tensionată, exprimându-și anterior regretul față de moartea ayatollahului Khamenei, dar cerând insistent părților implicate să evite escaladarea conflictului. Ankara a încercat să medieze negocierile dintre Washington și Teheran pe tema programului nuclear și a arsenalului de rachete iranian, avertizând asupra riscurilor unei destabilizări mai ample în regiune.

Ministrul de Externe al Turciei a declarat marți că Statele Unite ar trebui să se limiteze la slăbirea capacităților militare iraniene.