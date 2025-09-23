Sistemul MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) va fi utilizat pentru a spori capacitățile de avertizare timpurie și răspuns împotriva amenințărilor cu drone din partea Rusiei.

Această decizie vine în contextul creșterii îngrijorărilor legate de incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian aliat.

Autoritățile poloneze au raportat 19 încălcări ale spațiului aerian național în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Aceste incidente au intensificat apelurile pentru o monitorizare mai strictă de-a lungul flancului estic al NATO.

Sistemul MEROPS a fost dezvoltat de compania turcă de apărare Aselsan. Conform Euractiv, acesta „poate fi montat pe elicoptere și drone și este capabil să detecteze sistemele inamice prin nori și praf. A fost prezentat public pentru prima dată în 2022”.

Sistemul MEROPS este conceput pentru situații extreme de luptă, în special în condiții de lumină slabă și dificilă în zori și la amurg. Sarcinile lui includ observarea și recunoașterea la distanță medie și lungă, țintirea, iluminarea zonei și desemnarea țintelor la altitudine medie.

Aselsan SA este o filială deținută în totalitate de Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, cu sediul la Ankara, o companie globală de apărare și electronică avansată, fondată în urmă cu mai bine de 50 de ani, conform Jammer-store.

Instruirea privind operarea sistemului MEROPS va începe săptămâna viitoare, cu sprijinul Ucrainei. Analiștii consideră că desfășurarea va consolida capacitatea de avertizare timpurie și va accelera răspunsurile la amenințările cu drone.

Această decizie reflectă o trecere mai amplă către sisteme de supraveghere optică în cadrul strategiei NATO de poliție aeriană în Europa de Est.

Sistemul MEROPS va completa răspunsurile radar și tradiționale ale avioanelor de vânătoare.

