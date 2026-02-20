Nava care s-a scufundat se afla într-un convoi și era utilizată pentru îmbarcarea şi debarcarea piloţilor la bordul navelor. Încă de acum doi ani Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a scos la licitație un contract pentru repararea acesteia.

Incidentul nu a blocat navigarea altor nave și nu au fost găsite urme de poluare. De asemenea, nimeni nu a fost rănit.

„Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare”, a precizat Irina Pușcașu, purtătorul de cuvânt al Autorității Navale Române (ANR).

Mai exact, proprietarul are la dispoziție 30 de zile pentru a recupera nava scufundată din Dunăre.

Căpitănia Portului Tulcea investighează circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Nava Pilot-8, construită în 1981 la Șantierul Naval Giurgiu pentru Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galați, era destinată manevrelor de îmbarcare și debarcare a piloților pe Dunărea maritimă și Bara Sulina.

Nava a fost utilizată până în 2018, iar în 2024, AFDJ a scos la licitație lucrările de reparație ale acesteia, conform datelor publicate pe site-ul instituției gălățene.

Luna trecută, o barjă încărcată cu 1.133 de tone de azotat de amoniu s-a scufundat în Dunăre, lângă Portul Zimnicea.

