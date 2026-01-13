Nivelul de amoniu din Dunăre a fost depășit

În urma incidentului, inspectorii de mediu au prelevat probe de apă din zona afectată. Analizele efectuate pe 10 ianuarie nu au indicat depășiri ale valorilor admise, însă cele realizate pe 12 ianuarie au arătat o creștere peste limita admisă la indicatorul amoniu.

Prefectura Teleorman a dispus monitorizarea continuă a calității apei, informarea populației și a autorităților din aval despre riscurile potențiale și evoluția situației, conform comunicatului oficial.

Măsuri pentru gestionarea impactului

Grupul de suport tehnic pentru riscul de poluare a apelor a fost convocat de prefectul județului Teleorman. Printre măsurile adoptate se numără notificarea în sistemul informatic ReSanMed și informarea direcțiilor de sănătate publică din județele riverane Dunării.

„Menționăm că pe raza județului Teleorman nu există localități care să aibă alimentarea cu apă din fluviul Dunărea, în aval de locul producerii evenimentului”, se precizează în comunicatul Prefecturii.

Primarul din Zimnicea spune că nu există pericol pentru oraș

Primarul Petre Pârvu a declarat că situația nu reprezintă o amenințare pentru comunitatea locală.

„Barja Phoenix Jupiter, aparținând unui armator român, a eșuat pe 20 decembrie 2025. Nava este încărcată cu o cantitate de 1.133 de tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, la momentul actual fiind scufundată”, a spus edilul. Pârvu a subliniat că cercetările arată că nu s-a produs poluarea apelor Dunării.

„Organele abilitate monitorizează permanent situația, inclusiv riscul de poluare. Circulația și transportul pe Dunăre nu sunt afectate”, a adăugat primarul.

Directorul Căpităniei Zonale Giurgiu, Florin Oprea, a explicat că navei i s-a impus un termen de zece zile pentru începerea operațiunilor de scoatere a epavei, conform Ordonanței 42/1997 privind navigația civilă.

„Am luat legătura cu armatorul navei, am întreprins toate demersurile legale ca să scoată epava. Epava nu e în șenalul navigabil, nu deranjează navigația”, a declarat Oprea pentru News.ro.

Directorul a precizat că durata operațiunii depinde de metoda de ranfluare și firma contractată.

„Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că Dunărea depune aluviuni, iar epava se îngreunează pe zi ce trece”, a explicat el.

Până la finalizarea operațiunilor, autoritățile vor continua să monitorizeze atent calitatea apei și să informeze populația despre posibile riscuri.

Ce se întâmplă cu azotatul de amoniu în apă

Azotatul de amoniu se dizolvă aproape instantaneu în apă. Curentul apei îl dispersează pe distanțe mari, ceea ce face ca poluarea să se extindă rapid în aval.

Substanța conține azot, un nutrient puternic. O cantitate mare provoacă înmulțirea explozivă a algelor (înfloriri algale), precum și scăderea dramatică a oxigenului dizolvat din apă. Consecința directă este asfixierea peștilor și a altor organisme acvatice.

Totodată, concentrațiile ridicate de nitrați și amoniu sunt toxice:

peștii pot muri rapid;

nevertebratele și microorganismele sunt distruse;

echilibrul ecosistemului este afectat pe termen lung.

