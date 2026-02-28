„Familia noastră este devastată de dispariţia bruscă a iubitului nostru soţ, tată şi bunic, Neil Sedaka”, a transmis familia sa într-un comunicat standard pentru asemenea cazuri, fără a preciza cauza decesului.

„O adevărată legendă a rock and roll-ului, o sursă de inspiraţie pentru milioane de oameni, dar, mai presus de toate, cel puţin pentru noi, cei care am avut norocul să-l cunoaştem, un om extraordinar care ne va lipsi profund”, se mai arată în mesaj.

Marele pianist avea 86 de ani. El urma să împlinească 87 luna viitoare.

Cu o carieră care s-a întins pe aproape 70 de ani, Neil Sedaka a fost cântăreț, pianist și compozitor, activ de la sfârșitul anilor 50 până în prezent.

Neil Sedaka a devenit cunoscut la finalul erei rock and roll-ului cu hituri precum „Oh, Carol” (1959), „Calendar Girl” (1960) și „Breaking Up Is Hard to Do” (1962).



Artistul s-a născut pe 13 martie 1939, în Brooklyn, New York. Mama sa provenea dintr-o familie de evrei cu origini ruso-poloneze iar tatăl său, fiul unor emigranţi turci evrei, a fost şofer de taxi, a relatat Agerpres. Până la vârsta de 9 ani, Neil Sedaka şi-a început pregătirea la pian la prestigioasa Juilliard School of Music‘s Preparatory Division for Children, frecventând atât şcoala pregătitoare, cât şi colegiul.

În liceu, Sedaka a format un grup vocal, Tokens. În 1957, două înregistrări demo făcute cu cântecele sale „Laura Lee” şi „Snowtime”, lansate ca single de către Decca Records, i-au adus primul său disc solo. Un alt demo al lui Sedaka, „Ring-a-Rockin”, a apărut pe disc în 1958. Neil Sedaka a început să devină interesant pentru lumea muzicală.

Printre cele mai cunoscute hituri de la începutul carierei, care au ajuns în Billboard Hot 100, se numără: The Diary (1958), Oh, Carol (1959), Calendar Girl (1960), Stairway to Heaven (1960), Happy Birthday, Sweet Sixteen (1961), Breaking Up Is Hard to Do (1962), Next Door To An Angel (1962) și King of Clowns (1962).

În 1964, muzica s-a schimbat odată cu apariția The Beatles. Totuși, datorită talentului, Neil Sedaka a reuşit să se menţină în centrul atenţiei, scriind melodii de succes pentru artişti precum Frank Sinatra (The Hungry Years), Elvis Presley (Solitaire) și Tom Jones (Puppet Man).

În 1970, a organizat o revenire în Londra. După ce a realizat câteva albume mai modeste, Sedaka a lansat hitul Laughter In The Rain. Piesa a fost un succes uriaş în Marea Britanie, determinând-l pe Elton John să relanseze înregistrările lui Sedaka în SUA.

În 1980, Sedaka a fost inclus în Songwriters Hall of Fame. Apoi, în anii 90, a continuat să se reinventeze și a cântat până în ultimii ani ai vieții.

Printre multele distincții, Neil Sedaka a fost inclus în Songwriter’s Hall of Fame, iar o stradă în oraşul său natal, Brooklyn, îi poartă numele. El are și o stea pe Hollywood Walk of Fame.

