Contextul protestelor din Asia de Sud

În Nepal, protestele au izbucnit recent după interzicerea platformelor de social media. Mii de tineri au ieșit în stradă, mulți încă în uniforme școlare. Represiunea violentă a forțelor de securitate a dus la moartea a peste 70 de persoane.

Protestatarii au incendiat clădiri guvernamentale și au pătruns în casa premierului. Acesta a demisionat a doua zi, după ce a batjocorit originea generației Z a agitatorilor.

În Bangladesh, protestele din 2024 au început ca o campanie studențească împotriva cotelor discriminatorii la angajare. S-au transformat însă într-o mișcare largă care cerea demisia premierului Sheikh Hasina, aflat de mult timp la putere.

În Sri Lanka, protestele din 2022 au fost declanșate de colapsul economic. Mișcarea „Aragalaya”(„Lupta”) a organizat un sat de protest în fața Secretariatului Prezidențial. În iulie, președintele Rajapaksa a fugit din țară după ce reședința sa a fost invadată.

Factori comuni

Potrivit experților, există mai mulți factori comuni care leagă aceste mișcări de protest:

O generație tânără frustrată de sistemele politice care nu le răspund cerințelor

Disparități socio-economice neadresate și corupția elitelor politice

Decalajul dintre aspirațiile tinerilor și realitate

Demografie tânără: aproape 50% din populație sub 28 de ani în cele trei țări

Accent pe probleme socio-economice, nu pe revendicări secesioniste

Utilizarea abilă a platformelor digitale pentru organizare

Meenakshi Ganguly de la Human Rights Watch a declarat: „Tinerii din Asia de Sud nu găsesc nimic care să îi lege de liderii lor politici. Disonanța era prea mare.”

Avantajele generației Z

Experții subliniază că tinerii din Asia de Sud au câteva avantaje în organizarea protestelor:

Cunoștințe digitale avansate

Utilizarea eficientă a rețelelor sociale pentru mobilizare

Capacitatea de a-și imagina un viitor mai bun

O aspirație sinceră pentru incluziune și justiție

Rumela Sen de la Universitatea Columbia a explicat: „Există ceva autentic în această încadrare generațională – indignarea morală a tinerilor împotriva unei generații care le fură viitorul.”

Învățare reciprocă

Analiștii consideră că aceste mișcări de protest au învățat unele de la altele, precum și de la alte proteste globale ale tinerilor. Jeevan Sharma, antropolog politic, a declarat: „Tinerii nepalezi au urmărit îndeaproape mișcările din Sri Lanka și Bangladesh.”

Paul Staniland, profesor la Universitatea din Chicago, a fost de acord: „Cu siguranță, aceste mișcări se observă, învață și se inspiră reciproc.”

Tacticile folosite, precum campaniile cu hashtag-uri și organizarea descentralizată, reprezintă noi modalități de protest în era digitală.

Impactul protestelor din Asia de Sud

Aceste mișcări au avut un impact major în regiune:

Au dus la căderea unor guverne puternice

Au arătat puterea crescândă a tinerilor în politică

Au evidențiat problemele de corupție și nepotism

Au forțat liderii să ia în considerare cererile tinerilor

În Nepal, tinerii au votat recent pentru un premier interimar printr-un sondaj online pe Discord. Țara a anunțat noi alegeri în martie.

În Bangladesh, premierul Sheikh Hasina a demisionat în august 2024, fugind cu elicopterul în India.

În Sri Lanka, președintele Rajapaksa a părăsit țara în iulie 2022.

Perspective de viitor

Experții consideră că aceste mișcări vor continua să influențeze politica din Asia de Sud:

Vor forța guvernele să abordeze problemele tinerilor

Vor încuraja o mai mare participare politică a generației Z

Ar putea duce la schimbări în sistemele politice tradiționale

Totuși, rămân provocări:

Menținerea momentum-ului pe termen lung

Transformarea protestelor în schimbări concrete

Evitarea represiunii violente din partea autorităților

