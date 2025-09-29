O nepaleză s-a filmat când își face bagajul pentru a pleca în țara natală

Ashmita a venit în urmă cu doi ani în Europa și s-a angajat în Marea Britanie. Din ziua în care a început să muncesc, nu a mai plecat în țara natală și nu și-a mai vizitat rudele din Nepal. La întoarcere, tânăra s-a gândit să le pregătească o adevărată surpriză așa că și-a umplut jumătate de bagaj cu o serie de produse care fie nu se găsesc acolo, fie sunt diferite în Europa.

A pregătit o compartiment întreg din valiză cu dulciuri, bomboane, haine pentru copii și cutii de ciocolată. Pe fiecare dintre ele le-a așezat cu mare atenție în bagaj și a filmat momentul. Clipul a ajuns viral pe TikTok.

Tânăra nepaleză s-a așezat pe podeaua locuinței din Marea Britanie, alături de mai multe cutii de bomboane, o valiza, haine și jucării. În imaginile postate pe TikTok se vede cum desface fiecare cutie de bomboane Raffaello și le așează în valiză.

Apoi urmează bomboanele de ciocolată împachetate și peste adaugă câteva cutii de cereale, dar și de napolitane. Printre dulciuri, Ashmita a mai pus și haine, dar și jucării pentru copii din Nepal.

Pe lângă hainele pentru cei mici, ea mai are și haine pentru adulți pe care le pune în bagajul de cadouri. Veselă și vizibil emoționată, tânăra nepaleză așează fiecare lucru cu mare atenție ca să fie sigură că totul ajunge bine.

Videoclipul în care nepaleza își face bagajul a stârnit mii de reacții pe TikTok

Clipul a fost postat pe contul de TikTok al Asgmitei, acolo unde tânăra din Nepal împărtășește experiența ei ca lucrător în Marea Britanie. Videoclipul tinerei a strâns mii de reacții în mediul online.

Printre internauții care au reacționat la imaginile din online se numără și românii. Aceștia i-au trimis mesaje frumoase tinerei nepaleze care lucrează în Anglia.

„Nimic nu e mai bun decât ce aduci tu de afară. Poate să aibă totul acasă, bomboana pe care o dai tu…e cea mai bună”, i-a scris cineva în mediul online.

„Nici nu știți cate lacrimi sunt în spatele acelor dulciuri. 🥺🥺 Cât dor și câtă durere”, i-a mai scris cineva pe TikTok. „Așa am fost cândva și noi”, a mai scris cineva.

Un nepalez care muncea în România a mers acasă pentru prima dată după patru ani, iar momentul a fost filmat. Clipul video a fost postat tot pe TikTok, acolo unde a strâns milioane de reacții și comentarii, în special de la românii care au lucrat în diaspora.

Câți muncitori din Nepal erau în Marea Britanie în 2024

În 2024, în Marea Britanie erau circa 100.000 de muncitori nepalezi rezidenți, conform datelor de la Statista și alte surse informaționale. Acești muncitori activau în special în sectoare ca sănătate, ospitalitate, construcții, logistică, depozite și în IT, contribuind semnificativ la economie. Numărul acestora reflectă o prezență importantă a comunității nepaleze pe piața muncii din Marea Britanie.

Principalele sectoare angajatoare pentru muncitorii nepalezi sunt:

HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele): bucătari, ajutor bucătari, ospătari, personal curățenie.

Construcții: muncitori calificați și necalificați.

Agricultură: cules, muncă în sere, depozitare.

Producție și fabrici: asamblare, ambalare, manipulare.

Retail și servicii: personal depozite, curățenie, manipulare marfă.

Industria auto.

Sectorul curățeniei și menajului.

Îngrijirea copiilor.

Nepalezii sunt apreciați pentru etica muncii, loialitatea și capacitatea de adaptare rapidă, iar flexibilitatea lor îi face potriviți pentru proiecte sezoniere sau locuri de muncă stabile, depășind deficitul de forță de muncă locală.

