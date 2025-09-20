Un nepalez care muncește în România se întoarce acasă după patru ani

Bărbatul a fost filmat în momentul în care ajunge în fața casei din Nepal. Acesta a plecat din România cu o valiză roșie pe care o cară cu greu în curtea mică a casei. Îmbrăcat cu o pereche de pantaloni negrii și un tricou roșu, Bishal intră în curte, iar primele persoane pe care o întâlnește sunt doi copii care se bucură să-l vadă.

Cei doi sunt nedumeriți, iar mai apoi îl îmbrățișează pe nepalezul care a stat timp de patru ani în România.

„Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, este descrierea care apare pe întreaga durată a videoclipului.

Cum arată casa din Nepal a bărbatului care a lucrat în România

Din imaginile distribuite în mediul online, se poate observa că familia nepalezului trăiește într-o casă mică, modestă. Locuința are un sigur etaj, iar drumul până la intrare în curte este o potecă pietruită, fără asfalt.

În curtea casei, familia nepalezului are mai multe ghivece cu plantele specifice zonei. Tot în curte este amenajat și un grajd unde familia ține o vacă.

Bărbatul nu a plecat singur acasă în Nepal, ci alături de soția sa. Într-un alt videoclip postat pe TikTok, cei doi le-au arătat internauților cum au reacționat membrii familiei în momentul în care i-au văzut pentru prima dată după patru ani. În filmare apar mai multe femei plângând, iar cei mici sunt, de departe, cei mai bucuroși.

Videoclipul cu familia de nepalezi a devenit viral

Imaginile au devenit imediat virale în mediul online. Primul videoclip are peste 160.000 de aprecieri pe TikTok și a strâns aproape 1.000 de comentarii. În momentul în care au văzut imaginile, mulți dintre internauți și-au amintit de momentele în care românii plecau să lucreze în diaspora și reveneau acasă.

„Așa erau și românii în 2000 și chiar și acum mulți dintre ei au ales să plece în străinătate ca să facă munca pe care o faceți voi în România”, a scris o persoană pe TikTok.

„Să nu uitați niciodată că și noi am fost la fel. Respect copile, cine știe câte ai îndurat”, a mai scris o femeie pe celebra platformă. „Ce emoționant”, a mai scris o persoană la filmarea din mediul online.

Fiind angajați în România, mulți nepalezi își permit să trimită lunar acasă aproximativ 3.000 de lei din salariu.

Peste 18.000 de nepalezi lucrau în România la finalul anului 2024

În România, muncitorii nepalezi au ajuns în aproape fiecare zonă din țară. La finalul anului 2024, în România lucrau legal peste 18.700 de angajați din Nepal, conform datelor Inspectoratului General pentru Imigrări. Nepalezii reprezintă cea mai mare comunitate de muncitori extracomunitari din țară. România a aprobat și un sistem care le permite muncitorilor din țări non-ue să fie șoferi de Uber sau Bolt.

Cei mai mulți dintre nepalezi veniți la muncă în România lucrează în domenii precum construcțiile, HoReCa și alte sectoare cu nevoie de forță de muncă necalificată sau semi-calificată. La nivel național, în 2024, România avea un total de aproximativ 140.000 de angajați non-UE care munceau legal.

Nepalul a fost în stare de asediu după protestul Gen Z

Protestele din Nepal din septembrie 2025, cunoscute ca „protestele generației Z”, au fost declanșate de o interdicție guvernamentală asupra a 26 de platforme de social media, percepută ca o măsură de cenzură politică.

Mișcarea a atras în special tineri și studenți, nemulțumiți și de corupția generalizată, sărăcia și lipsa de oportunități economice. Protestele au început pașnic, dar au degenerat rapid în violențe, inclusiv atacuri asupra clădirilor guvernamentale și vandalizări în capitala Kathmandu.

În timpul unei invazii sediul Parlamentului Nepalez a fost incendiat, iar alte clădiri importante guvernamentale au fost incendiate, inclusiv reședințele unor oficiali. În urma protestelor, premierul K.P. Sharma Oli și-a dat demisia, iar Sushila Karki a fost numită prim-ministru interimar, devenind prima femeie în această funcție.

Numărul total al victimelor a ajuns la peste 70 de decese și mii de răniți, iar guvernul a fost nevoit să ridice interdicția asupra rețelelor sociale. Protestele au reprezentat cea mai mare manifestație civilă din Nepal în ultimele decenii și au marcat un punct important în istoria recentă a țării.

