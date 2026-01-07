Amintim că șeful statului a fost la Paris marți, 6 ianuarie, cu un avion militar Spartan, pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței”. Întoarcerea în România, la câteva ore după întâlnirea organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost însă amânată din cauza ninsorilor abundente. Motivul a fost că Nicușor Dan nu a dorit să ajungă la București după miezul nopții și a mizat pe o ameliorare a vremii în capitala Franței, plus că și în România era o ceață densă.

În aceste condiții, o nouă tentativă de plecare a avut loc miercuri dimineață, 7 ianuarie, dar și aceasta a eșuat din cauza ninsorilor abundente din Franța. Abia după 8 ore șeful statului a plecat spre București.

Șeful statului a admis că avionul militar Spartan nu este potrivit pentru zborurile prezidențiale din două motive principale: zborurile sunt mai lungi, iar comunicațiile sunt tăiate și președintele este „deconectat de realitate” pe durata zborului.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că, una, avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi doi, că nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi”, a spus Nicușor Dan, înainte să plece spre România.

Nicușor Dan a plecat cu avionul Spartan spre România după ce a fost blocat 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza ninsorii
Politic

Politică 16:46
