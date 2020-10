„Jucam tenis cu piciorul pe aleea din Grozăvești. Mergeam și în discoteca R2. Am stat în căminul D”, își începe primarul ales al Bucureștiului, Nicușor Dan, poveștile din timpul studenției, în cadrul podcastului realizat de Andi Moisescu.

Pe lângă planurile sale ca primar general pentru următorii patru ani, Nicușor Dan a dezvăluit o poveste amuzantă, petrecută la câțiva ani după Revoluția din 1989. „Am fost în Turcia. De două ori la Istanbul. Era vremea când se făcea comerț. Am fost prima dată într-o prospecțiune, am cumpărat blugi și toate astea, dar mi-am dat seama că cel mai bine merge mohairul. Ha, ha, ha! Fetele croșetau pulovere din mohair. A doua oară am venit cu șase saci de mohair în autocar. Bineînțeles, la vamă le-am distribuit și așa… Cum se făcea atunci”, a povestit noul primar al Bucureștiului.

Acesta a continuat amintirile: ” Asta se întâmplat în 1991 sau 1992. Și am câștigat vreo 400-500 de dolari. Împreună cu un prieten am cumpărat o mașină. Aveam o Dacie 1100 și eram printre puținii studenți care aveau mașină. După aceea am plecat în Franța amândoi. Și mașinii i-a înghețat apa în radiator sau ceva și, prin anul 1994 sau 1995, mama prietenului meu a dat această mașină spagă pentru a-i fi făcut e-mail. Ha, ha, ha!”, a mai spus amuzat Nicușor Dan.

Mă învârteam într-un cerc de lucruri și de idei, iar când am descoperit matematica adevărată la facultate am avut dorința să citesc toată biblioteca institutului. Citeam foarte mult. Nicușor Dan, primarul ales al Bucureștiului:

De unde vine numele de Nicușor

Chiar la începutul dialogului cu Andi Moisescu, Nicușor Dan a fost întrebat de numele său complet din buletin, Nicușor Daniel Dan. „Sunt primul copil, iar în casa din Făgăraș unde am crescut, toți bărbații de pe curtea aia se numeau Nicolae. Trebuia să mă numesc și eu Nicolae, dar fiind primul copil și mic așa mi-au zis Nicușor. Mama a vrut să mă cheme Daniel, iar Nicușor pentru că trebuia să fie Nicolae”, a spus noul primar.

Emil Constantinescu l-a vrut secretar de stat

Nicușor Dan a mai spus în cadrul interviului cu Andi Moisescu că a avut o propunere din partea președintelui Emil Constantinescu de a intra în politică în urmă cu 21 de ani, dar a refuzat. „În 1999, când mă întorsesem din Franța și începusem să lucrez aici, președintele Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din afara granițelor. Și am refuzat! Pentru că încă credeam că pot să faci și meseria ta, eram încă foarte pasionat de meseria mea de matematician, cercetător la institut, și că pot să fac lucruri din afara politicului activând în zona civicului. A fost o socoteală greșită! Instrumentele pe care le aveam atunci din zona civică, din afara politicului erau extrem de limitate. Pe când într-o poziție publică puteai să miști lucrurile. A fost un calcul greșit pe care l-am făcut!”, a spus primarul ales al Bucureștiului.

„Videanu a vrut patru turnuri în fața Ateneului”

Nicușor Dan are o poveste interesantă și cu un fost edil al Bucureștiului. Vorbim despre Adriean Videanu: „În 2006, primarul de atunci a vrut să pună patru blocuri în fața Ateneului. În parcarea pe care o avem acum în fața Ateneului. El a spus atunci: «Parcarea asta e urâtă în fața Ateneului. O punem în subteran». Dar ce te faci că trebuie să ai niște intrări în subteran? «Și alea sunt urâte, le mascăm cu niște turnuri!». Domnul Videanu era primar atunci! Eu am fost la miting, eram vreo 200 de oameni care am constituit un grup civic, care a funcţionat mai mult pe internet. Atunci am înfiinţat «Salvaţi Bucureştiul», cu gândul să avem acţiuni foarte clare și am scris un raport, «Bucureştiul în dezastru urbanistic», iar la lansare am avut surpriza să vină toată presa”, a mai spus Nicușor Dan.



