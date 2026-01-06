Nicușor Dan: „Nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător”

Șeful statului a precizat mai întâi că, din punctul lui de vedere, demersul împotriva judecătorului Dacian Dragoș, numit de el vara trecută la Curtea Constituțională, nu se justifică.

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esență, critica este că domnul Dragoș nu are acei 18 ani suficienți în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani Drept. Noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța”, a spus Nicușor Dan după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern organizată la Paris, numită „Coaliția de Voință”.

„Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților”, a completat șeful statului.

AUR a contestat la CAB numirea lui Dacian Dragoș la CCR

Amintim că Libertatea a scris duminică, 4 ianuarie, că avocata AUR, Silvia Uscov, a contestat la Curtea de Apel București decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al Curții Constituționale, numire făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută.

Miza demersului este extrem de importantă. Daca instanța va decide suspendarea decretului de numire a judecătorului Dacian Dragoș din iulie 2025, activitatea CCR va fi blocată chiar în această lună, în care Curtea urmează să se pronunțe asupra celui de-al doilea proiect de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților.

Libertatea a semnalat că interesantă este și rapiditatea procedurii. Înregistrarea cererii s-a făcut pe 30 decembrie 2025, iar Curtea de Apel București a stabilit primul termen de judecată luni, 5 ianuarie 2026, într-un interval foarte scurt de timp, fapt rar întâlnit în astfel de cauze cu miză constituțională.

Dar, pe 5 ianuarie, Curtea de Apel București a dat un nou termen, este vorba despre 16 ianuarie. Adică exact ziua în care Curtea Constituțională, din care face parte Dacian Dragoș, este așteptată să dea un verdict la al doilea proiect al pensiilor magistraților, adoptat luna trecută de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Mai amintim că CCR a fixat data de 16 ianuarie după 3 amânări consecutive, ultimele două din cauza celor 4 judecători numiți de PSD, care au boicotat ședințele Curții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE