Miza demersului este extrem de importantă. Daca instanța va decide suspendarea decretului de numire a judecătorului Dacian Dragoș din iulie 2025, activitatea CCR va fi blocată chiar în această lună, în care Curtea urmează să se pronunțe asupra celui de-al doilea proiect de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților, conform informațiilor Libertatea.

Interesantă este și rapiditatea procedurii. Înregistrarea cererii s-a făcut pe 30 decembrie 2025, iar Curtea de Apel București a stabilit termen de judecată pentru luni dimineață, 5 ianuarie 2026, într-un interval foarte scurt de timp, fapt rar întâlnit în astfel de cauze cu miză constituțională.

Practic, Curtea de Apel București a stabilit termenul pe repede înainte ca să nu dea prea mult timp de pregătire judecătorului CCR și președintelui Nicușor Dan.

Noul termen stabilit de CCR pentru a dezbate al doilea proiect al pensiilor speciale, adoptat luna trecută de Guvernul condus de Ilie Bolojan, va fi vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 10.00. Și asta după 3 amânări consecutive, ultimele două amânări fiind din cauza celor 4 judecători numiți de PSD, care au boicotat ședințele Curții.