„O altă categorie de dosare în care legea impune urgență este aceea a cererilor de suspendare a executării actelor administrative, întemeiate pe dispoziţiile art. 14 din Legea 554/2004, cereri care se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu termene apropiate, stabilite în considerarea efectelor imediate ale actului administrativ contestat”, se arată în comunicatul Curții de Apel București, conduse de Liana Arsenie.

Printre dosarele date ca exemplu de CAB se numără și cel despre care a relatat Libertatea, adică 8100/2/2025.

„Dosare evidențiate:

⁃ Dosar 7540/2/2025 – termen la 10 zile

⁃ Dosar 7607/2/2025 – termen la 9 zile

⁃ Dosar 7920/2/2025 – termen la 2 zile

⁃ Dosar 8008/2/2025 – termen la 5 zile

⁃ Dosar 8100/2/2025 – termen la 6 zile

⁃ Dosar 8119/2/2025 – termen la 5 zile

⁃ Dosar 8116/2/2025 – termen la 5 zile

Termenele au fost fixate între 5–10 zile, acestea sunt termene scurte, justificate de efectele imediate ale actului administrativ și de caracterul „de urgență și cu precădere” prevăzut expres de art. 14”, susține Curtea de Apel București.

„În acest context, fixarea unor termene scurte de judecată nu a reprezentat o opţiune discreţionară, ci o obligaţie legală, impusă de natura cauzelor şi de termenele imperative stabilite de lege”, a mai precizat CAB.

Comunicatul integral poate fi citit mai jos:

Amintim că Libertatea a scris duminică, 4 ianuarie, că avocata AUR, Silvia Uscov, a contestat la Curtea de Apel București decretul de numire a lui Dacian Dragoș ca judecător al Curții Constituționale a României (CCR), numire făcută de președintele Nicușor Dan vara trecută.

Miza demersului este extrem de importantă. Daca instanța va decide suspendarea decretului de numire a judecătorului Dacian Dragoș din iulie 2025, activitatea CCR va fi blocată chiar în această lună, în care Curtea urmează să se pronunțe asupra celui de-al doilea proiect de lege al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților.

Libertatea a semnalat că interesantă este și rapiditatea procedurii. Înregistrarea cererii s-a făcut pe 30 decembrie 2025, iar Curtea de Apel București a stabilit termen de judecată pentru luni dimineață, 5 ianuarie 2026, într-un interval foarte scurt de timp, fapt rar întâlnit în astfel de cauze cu miză constituțională.

Amintim că noul termen stabilit de CCR pentru a dezbate al doilea proiect al pensiilor speciale, adoptat luna trecută de Guvernul condus de Ilie Bolojan, va fi vineri, 16 ianuarie 2026, la ora 10.00. Și asta după 3 amânări consecutive, ultimele două amânări fiind din cauza celor 4 judecători numiți de PSD, care au boicotat ședințele Curții.

