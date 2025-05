Discuția dintre Nicușor Dan și Donald Trump, confirmată oficial

Anunțul a fost făcut pe rețeaua de socializare X, unde Dan a exprimat onoarea de a fi purtat această discuție. În mesajul său, transmis în limba engleză, președintele român i-a mulțumit lui Trump pentru felicitările călduroase.

Honored to speak with @POTUS and thank him for his warm congratulations and strong leadership.

The U.S. is Romanias closest ally and vital strategic partner.

I reaffirmed my steadfast commitment to deepening our Strategic Partnership across all shared priorities.

I look forward… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 28, 2025

Potrivit postării sale, președintele României a subliniat importanța relației dintre cele două țări, declarând că Statele Unite sunt „cel mai puternic aliat al României şi un un partener strategic vital”.

Înainte de anunțul oficial, Dan a fost precaut în declarațiile sale. Miercuri dimineața, el a evitat să confirme sau să infirme existența discuției, menționând că au existat mai multe convorbiri cu diferiți omologi.

„Sunt convorbiri telefonice, cum a fost cea cu doamna von der Leyen, de ieri dimineaţă, pe care s-a agreat dinainte ce se comunică, sunt altele, deci nu confirm, nu infirm, pe care nu s-a agreat şi atunci nu o să fac niciun comentariu”, a declarat Nicușor Dan în dimineața de miercuri, înainte de a începe negocierile cu partidele politice.

Contextul discuției dintre președintele României și omologul său din SUA

Convorbirea dintre Trump și Dan vine într-un moment important pentru relațiile româno-americane.

Nicușor Dan a sugerat o îmbunătățire a acestor relații, declarând că în ultimele zile „au fost mai multe schimburi pe canale diplomatice, şi eu cred că relaţia noastră este în curs de ameliorare”.

Potrivit surselor Libertatea, discuția a durat aproximativ 10-15 minute și a acoperit mai multe subiecte importante. Printre acestea s-au numărat securitatea, energia și stabilitatea politică din România.

Situația actuală din țară, inclusiv formarea unui nou guvern după demisia premierului Marcel Ciolacu, a fost de asemenea abordată.

Un aspect notabil al convorbirii a fost invitația adresată de Trump lui Dan de a vizita Casa Albă. Această invitație subliniază importanța pe care administrația americană o acordă relațiilor cu România.

