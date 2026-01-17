Prevenția, esențială în lupta cu cancerul de col uterin

„Am promulgat legea de adoptare a unei ordonanțe a Guvernului care asigură continuitatea accesului la vaccinare anti HPV, care este gratuită pentru fetele şi băieţii cu vârsta cuprinsă între 11 şi 26 de ani, şi la servicii medicale gratuite periodice de testare pentru cancerul de col uterin”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului subliniază că acest tip de cancer este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu virusul HPV și poate fi prevenit prin vaccinare și controale regulate.

„Acest tip de cancer, care afectează grav viața mult prea multor femei, este cauzat, în aproape toate cazurile, de infecția cu HPV”, a precizat președintele.

În acest context, Nicușor Dan atrage atenția asupra rolului prevenției.

„Screeningul și controalele medicale periodice reprezintă principala modalitate de prevenție și, de aceea, accesul cât mai larg la acest tip de analize, compensate de la buget, trebuie să rămână un obiectiv important al oricărei politici de sănătate.”

Totodată, acesta a transmis un mesaj direct către femei: „Încurajez toate femeile să profite de aceste servicii medicale gratuite și să includă testarea periodică în grija pentru propria sănătate. Un control la timp poate face diferența dintre boală și viață.”

Ce prevede legea promulgată de Nicușor Dan

Actul normativ modifică și completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte acte normative conexe. Legea garantează :

vaccinarea gratuită anti-HPV pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani;

testări clinice și paraclinice gratuite pentru depistarea cancerului de col uterin;

confirmarea diagnosticului pentru persoanele cu suspiciune de boală.

De asemenea, sunt reglementate activitățile de învățământ medical, cercetare și educație medicală continuă în unitățile sanitare, inclusiv în laboratoare.

Managerii spitalelor publice vor fi obligați să publice periodic informații privind activitatea medicală, economică și administrativă, iar Ministerul Sănătății va asigura finanțarea necesară, inclusiv din fonduri PNRR.

De ce este important vaccinul anti-HPV

Virusul HPV este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală la nivel mondial și este responsabil pentru aproximativ 5% din totalul cazurilor de cancer la femei și bărbați.

În România, cancerul de col uterin are cea mai mare incidență din Uniunea Europeană, cu aproximativ 3.360 cazuri noi pe an și circa 1.800 de decese.

Vaccinul este cel mai eficient dacă este administrat înainte de începerea vieții sexuale, în special între 11 și 14 ani, dar are beneficii importante și la adolescenți și tineri.

Vaccinarea băieților este esențială atât pentru prevenirea transmiterii virusului, cât și pentru protecția proprie, HPV fiind asociat și cu alte tipuri de cancer.

Rata de vaccinare împotriva HPV în România era în 2024 sub 10%.

