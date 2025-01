Mama ei a murit din cauza unui cancer de col uterin galopant

Doctor Sandra Alexiu a dat exemplul unei paciente din lista sa, care a decis să-și vaccineze ambii copii, un băiat și o fată, cu vaccinul HPV.

„Corina avea doar 12 ani când viața ei a maturizat-o dintr-o dată. Într-o toamnă, mama ei, pacienta mea, s-a stins din viață la o vârstă nedreaptă din cauza unui cancer de col uterin galopant. Un eveniment de o astfel de gravitate te poate ucide încet, te decuplează de la realitate și te lasă fără suflet, oricât de puternic ai fi, darămite o adolescentă care vede suferință în casa ei ani de zile…

Anii au trecut, durerea s-a mai estompat dar e acolo ca un ciob. Corina are acum doi copii și o nepoată cât o pâinică, de la fiica ei, iar băiatul ei are 17 ani.”, povestește medicul de familie.

Mai târziu, Corina, mamă a doi copii, a hotărât să lupte pentru un viitor mai sigur pentru familia ei.

„Când a apărut prima dată în România vaccinul HPV, Corina a venit la mine și mi-a spus „Vreau să vaccinez fata, ca să nu mai văd durerea aceea din nou!” Lucru complicat la vremea respectivă, pentru că vaccinul nu se putea găsi gratuit, ani de zile a lipsit în ciuda miilor de cereri pe care le primeam de la părinții de peste tot din țară.”, adaugă Sandra Alexiu.

Mii de cazuri de cancer de col uterin în România

Decizia a venit din dorința de a preveni o suferință similară cu cea trăită de mama sa. În România, cancerul de col uterin este al treilea cel mai frecvent tip de cancer, după cancerul de sân și cancerul colorectal.

Estimările din 2023, arată că în țara noastră se înregistrează anual peste peste 3.380 de cazuri noi de cancer de col uterin, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică. Mai mult, 1.805 femei mor anual din cauza acestei afecțiuni.

Cu toate că boala poate fi prevenită cu ajutorul vaccinului HPV, care este gratuit în rândul adolescenților, și prin programele de screening.

„Vă amintiți poate că după prima campanie de vaccinare antiHPV s-a declanșat mișcarea antivaccin din România, care ne-a aruncat cu niște ani în urma istoriei, iar aici, în țara cu o mortalitate impresionantă la vârste tinere, ne-am prăbușit în neștiință și aproape în semiobscurantism, Ministerul nu a mai luat vaccin pentru că nu mai erau cereri și câțiva ani nu am avut cu ce vaccina nici puținii doritori, dozele se găseau de cumpărat dar rămâneau și încă mai sunt inaccesibile ca preț pentru mulți pacienți de-ai mei… Am reușit totuși să o ajut cu prima ocazie cu care am avut acces din nou la dozele gratuite și i-am vaccinat fata.”, continuă medicul de familie.

Programul național de vaccinare anti-HPV a debutat în 2008, apoi a luat pauză timp de 10 ani și a fost relansat în 2019.

Vaccinul HPV, disponibil pentru băieți

Vaccinul HPV este gratuit pentru fete şi băieţi, cu vârsta între 11 şi 18 ani. Acesta beneficiază de o compensare de 50% pentru femeile cu vârsta între 19 şi 45 de ani.

După ce și-a vaccinat fiica, Corina s-a confruntat cu alte temeri, amplificate de articole alarmiste și discuții online, legate de vaccinul HPV pentru băieți. Mulți părinți evită vaccinarea din cauza dezinformării.

„ «E sigur vaccinul? Ce efecte adverse are? Ce legătură au băieții cu cancerul de col uterin?», «Doamna doctor, am atât de multe întrebări…Mă gândesc că dacă aș fi citit înainte să vaccinez fata poate aveam și atunci temeri. Dacă vaccinul le face rău copiilor mei? Dacă teoriile de pe internet sunt adevărate?»”, s-a întrebat Corina.

Dr. Sandra Alexiu și-a făcut timp să-i clarifice toate informațiile legate de vaccin.

„Corina auzise zvonul că vaccinul poate da infertilitate și în plus, nu înțelegea de ce îl recomandăm și băieților. Despre infertilitate a înțeles repede că este o minciună, fiica ei care era deja vaccinată tocmai devenise mamă, așa că de aici, discuția noastră a fost puțin mai relaxată, fiindcă și-a dat seama că multe din zvonurile citite erau minciuni sfruntate.”, scrie președintele Asociației Medicilor de Familie din București și Ilfov.

Medicul a explicat că vaccinul HPV nu doar că previne cancerul de col uterin, dar protejează și împotriva altor tipuri de cancer cauzate de același virus, inclusiv cele care afectează bărbații.

Vaccinarea – „un gest de iubire”

Sandra Alexiu i-a explicat pacientei că și băieții pot fi afectați de acest virus.

Astfel, pacienta a înțeles că „vaccinarea este un gest de de iubire și o responsabilitate”, dar și „ocazia să-i protejeze pe copiii ei de greutăți pe care mama ei nu le-a putut evita”.

Programul de vaccinare anti-HPV a fost reluat în 2019, iar în septembrie 2023 au fost extinse categoriile care beneficiază de vaccinarea anti-HPV.

Chiar dacă pacienta medicului din Ilfov nu se mai poate vaccina, din cauza vârstei, ea poate preveni cancerul de col uterin prin realizarea periodică a testului Babeș-Papanicolau.

„Se gândea chiar că ar fi fost bine să se vaccineze ea insăși, dar din păcate, în acest moment nu mai are vârsta potrivită pentru vaccinare, în schimb am invitat-o să facă un control periodic pentru testul Babeș-Papanicolaou, mai ales că are acest risc familial. Avem acest instrument de prevenție, e foarte important să știm cum ne putem feri de cancerul de col uterin!”, adaugă Sandra Alexiu.

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

Între 25 și 31 ianuarie, este celebrată Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, prilej pentru a ne informa.

„Corina a avut curajul să pună întrebări și să caute răspunsuri de la mine, medicul ei de familie. Acest pas mic a avut un impact imens pentru sănătatea copiilor ei.

În proximitatea Săptămânii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (25-31 ianuarie), vă invit să faceți același lucru: informați-vă din surse sigure, discutați cu medicul vostru de familie și luați decizii potrivite pentru un viitor mai sănătos!”, concluzionează Sandra Alexiu.

În Europa, în fiecare an peste 58.000 de femei primesc diagnosticul de cancer de col uterin, iar aproape 26.000 de femei de pe bătrânul continet mor din cauza bolii.

