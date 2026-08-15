În plină criză politică, șeful statului a fost la Mănăstirea Dejani cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, și copiii lor. Acesta este motivul pentru care șeful statului a absentat la ceremonia de la Constanța, dedicată Zilei Marinei 2026, și l-a trimis pe consilierul său, Marius Lazurca, cel care a și citit mesajul președintelui.

La ceremonia de la Constanța a fost însă prezent premierul demis Ilie Bolojan, care a fost huiduit.

Reamintim că Nicușor Dan nu a participat nici pe 15 august 2025 la ceremoniile de la Constanța de Ziua Marinei. Aceea a fost prima dată după mai bine de un deceniu când comandantul suprem al Armatei române a făcut acest lucru.

Ultimul președinte care nu a fost prezent la Ziua Marinei a fost Traian Băsescu în 2011. „Am lipsit pentru că era și ziua soției și am tot fost la Ziua Marinei, știu programul pe dinafară”, a spus atunci Băsescu.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului, considerată protectoarea marinarilor. Tradiția a fost reluată după Revoluția din 1989, iar astăzi a fost a 124-a aniversare. Ziua Marinei Române a fost instituită prin lege în 2004, iar în 2009 a fost declarată sărbătoare națională.

Nicușor Dan a devenit președintele României în mai 2025, după ce l-a învins în turul doi pe George Simion. Dan a obținut 6,17 milioane de voturi (53,6%), iar Simion a fost votat de 5,34 milioane de persoane (46,4%).

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