Nicuşor Dan a absentat din nou de la Ziua Marinei de la Constanța. Bolojan, huiduit!

În schimb, în locul său au fost prezenți prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, alături Cătălin Predoiu, ministrul interimar al Afacerilor Interne şi oficialitățile locale.

Premierul a fost huiduit de mai mulți oameni din mulțime înainte de a începe propriul discurs.

Programul a început de la ora 10:00, pe faleză și în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei, unde peste 3.500 de militari români și străini au luat parte la ceremonia militară și la exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10”.

Comandamentul Forțelor Navale din Constanța

Navele Marinei Militare au efectuat manevre în larg

Aproximativ 2.000 de oameni au venit să vadă manisfestările de la Constanța

La ediția din 2026 a participat în premieră corveta 261 „Contraamiral August Roman” și vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, nave intrate recent în serviciul Forțelor Navale Române. Corveta a executat, totodată, salutul care a marcat deschiderea exercițiului.

Manifestările vor continua sâmbătă seara, începând cu ora 20:00, cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale, urmat de tradiționala retragere cu torțe a marinarilor militari. Deplasarea se va face pe traseul Cazino – Piața Ovidiu – faleza din fața Comandamentului Flotei.

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