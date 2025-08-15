Peste 3.500 de militari români şi străini, 28 de nave, 25 de ambarcaţiuni rapide şi 20 de avioane au celebrat Ziua Marinei Române la Constanţa. La manifestări a fost prezent, printre alții, premierul Ilie Bolojan, însă președintele Nicușor Dan a lipsit. În locul său, a fost trimis consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Motivul pentru care Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei este că șeful statului este în vacanță, potrivit informațiilor Libertatea.

Potrivit legii, mandatul prezidențial nu prevede dreptul la concediu de odihnă, conform Codului Muncii, deoarece președintele trebuie să exercite permanent și fără întrerupere atribuțiile sale.

De altfel, pe site-ul Administrației Prezidențiale, la rubrica „Agenda președintelui”, nu a fost trecută participarea la niciun eveniment public.

Ziua Marinei Române este sărbătorită în fiecare an pe 15 august, odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Astăzi a fost a 123-a ediție a Zilei Marinei. Tradiția a fost reluată după 1990, după perioada comunismului. Ziua Marinei Române a fost instituită prin lege în 2004, iar în 2009 această zi a fost declarată sărbătoare națională.

Festivitățile de la Constanța au început la ora 10:00, cu ridicarea pavilionului și intonarea imnului, urmate de 21 de salve de tun, alocuțiuni oficiale, ceremonie religioasă și lansarea ancorelor de flori în mare în memoria eroilor. Seara, de la ora 20:00, marinarii vor face retragerea cu torțe pe traseul Poarta 1 – Piața Ovidiu, urmată de un spectacol de artificii în zona centrală și portul turistic.