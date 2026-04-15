Nou episod de violență la AUR. Dan Tănasă, atacat fizic chiar de un coleg: „Mi-am dat viața pentru partidul ăsta!”

Bătaie și înjurături între membri AUR

Din imaginile distribuite pe Facebook, se observă mai mulți bărbați care se îmbrâncesc și se lovesc în timp ce își adresează injurii. Unul dintre protagoniști, numit Andrei, este certat de Dan Tănasă să-și ia haina și să părăsească încăperea, în timp ce acesta răspunde cu insulte și declară furios: „Mi-am dat viața pentru partidul ăsta”.

Reprezentanții AUR nu au oferit până acum explicații privind cauza conflictului. De asemenea, Dan Tănasă, președintele Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, nu a comentat incidentul.

Acuzații de violență domestică în cadrul AUR

Un alt episod controversat îl implică pe deputatul AUR Dumitru Focșa, acuzat de soția sa de violență domestică în ianuarie 2023 și ulterior în mai 2024.

Femeia a necesitat îngrijiri medicale din cauza „urmelor vizibile de violență”, conform unui comunicat al Poliției. În acest caz, autoritățile au deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Istoria de confruntări și incidente violente în AUR

Partidul AUR, condus de George Simion, a fost implicat în mai multe scandaluri de-a lungul timpului. În martie 2022, Dumitru Focșa a amenințat cu bătaia un deputat PSD, Alfred Simonis, pe holurile Parlamentului.

Incidentul a avut loc în contextul unei dispute legate de un proiect legislativ privind suveranitatea națională. În februarie 2022, liderul AUR, George Simion, l-a agresat fizic pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, în plenul Camerei Deputaților, strigându-i repetat „Ești un hoț!”.

În ianuarie 2022, Simion și mai mulți susținători AUR au intrat cu forța în Primăria Timișoara, fără ca forțele de ordine să intervină. În octombrie 2021, liderii AUR au forțat intrarea în ședința unei comisii parlamentare pentru a protesta împotriva certificatului verde COVID-19.

Tot în 2021, liderul AUR Claudiu Târziu a provocat controverse după ce l-a amenințat pe Alexandru Muraru, consilier pentru combaterea antisemitismului, cu declarații ce făceau referire la mișcarea legionară.

AUR a fost criticat pentru un comunicat emis în ianuarie 2021, în care istoria Holocaustului și educația sexuală au fost descrise ca „teme minore”. De asemenea, senatorul Sorin Lavric a adus elogii unor personalități condamnate pentru crime de război, o acțiune ce a stârnit reacții negative din partea altor parlamentari.

