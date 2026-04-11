Cum funcționează escrocheria „pana de cauciuc”

Modul de operare al escrocului era ingenios și în același timp perfid. Își alegea victimele în parcările aglomerate și, fără să atragă atenția, înțepa unul dintre cauciucurile mașinii. Restul decurgea de la sine. Proprietarul, odată întors la automobil, observa problema și se apuca să schimbe roata, căutând cricul sau cerând ajutor.

În acest moment, profitând de distragerea victimei, bărbatul se apropia de vehicul și sustrăgea obiectele personale lăsate în interior: genți, portofele, telefoane mobile.

În unele cazuri, consecințele erau și mai grave. Dacă în portofel se găseau carduri bancare împreună cu codurile PIN, un obicei încă des întâlnit, infractorul putea efectua retrageri sau plăți nesancționate, cauzând pierderi financiare semnificative.

Investigația Carabinierilor în cazul escrocheriei „pana de cauciuc”

Incidentul care a dus la depistarea infractorului a avut loc în parcarea unui centru comercial din Montoro, provincia Avellino, Italia. Aglomerarea locului a permis acestuia să acționeze de mai multe ori fără a fi remarcat imediat.

Totuși, plângerile victimelor au declanșat o anchetă coordonată de Carabinierii din Solofra. Aceștia au colectat mărturii și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale zonei.

Datorită acestor imagini, autoritățile au reușit să identifice și să acuze bărbatul de 49 de ani, punând capăt unei serii de furturi care au semănat îngrijorare printre locuitorii din zonă.

„Aceste metode de escrocherie tind să reapară sub alte forme și în alte locuri”, au declarat Carabinierii pentru Virgilio, avertizând cetățenii să rămână vigilenți.

Schema clasică a distragerii

Escrocheria „pana de cauciuc” face parte dintr-o categorie mai amplă de fraude bazate pe distragerea atenției victimelor. De-a lungul anilor, escrocii au folosit diverse metode: de la plasarea unei bancnote pe parbriz pentru a atrage șoferul afară din mașină, până la furturi comise în timpul alimentării cu combustibil.

Schema este mereu aceeași: o situație neașteptată care forțează victima să-și piardă concentrarea, oferind ocazia perfectă pentru acțiuni ilicite.

Cum ne putem proteja de astfel de tentative

Prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva unor astfel de practici. În cazul unei pene de cauciuc, este esențial să nu pierdem din vedere bunurile personale. Lăsarea portofelelor sau a genților pe scaunele din mașină, fie și pentru câteva minute, poate atrage hoții.

De asemenea, o regulă de bază pe care mulți încă o ignoră este să nu păstreze codurile PIN împreună cu cardurile bancare. Aceste măsuri simple pot face diferența între un furt minor și un dezastru financiar.