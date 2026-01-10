Procurorul-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, Adrian Radu, a explicat cum funcționează această înșelătorie.

„Linkul duce către o pagină falsă, care imită paginile WhatsApp sau ale firmei de curierat, unde ți se cere numărul de telefon și apoi codul primit prin SMS. Acel cod NU este pentru colet, ci este codul de autentificare WhatsApp. Cum se fură contul: 1. Intri pe linkul fals; 2. Introduci numărul de telefon; 3. Primești SMS cu cod WhatsApp; 4. Introduci codul pe site-ul fals; 5. Atacatorul se autentifică pe WhatsApp-ul tău; 6. Pierzi accesul la cont”, a detaliat acesta.

În continuare, infractorii folosesc contul furat pentru a contacta persoanele din agenda victimei, cerând sume de bani sub pretextul unor urgențe. Mesajele trimise sunt de genul: „Bună. Scuze de întrebare, dar ai cumva 3200 de lei pe card? Ți-i returnez mâine dimineață ????”.

Procurorul Adrian Radu avertizează că, dacă utilizatorii accesează linkul și nu au activată autentificarea în doi pași pe WhatsApp, contul lor poate fi compromis cu ușurință.

Acesta recomandă activarea acestei funcții de securitate (Settings → Account → Two-step verification) și evitarea accesării linkurilor din SMS-uri neașteptate.

„Curierii nu cer niciodată coduri WhatsApp. Verificați întotdeauna expeditorul real accesând aplicația oficială sau tastând manual site-ul companiei de curierat”, a adăugat acesta, potrivit News.ro.

Astfel de înșelătorii informatice, cum a fost și cazul recent al mesajelor legate de concursuri false de balet, devin tot mai frecvente. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă vigilență sporită pentru a evita pierderea accesului la conturi personale și eventualele daune financiare.