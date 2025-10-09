Campania care exploatează încrederea și emoțiile oamenilor

Această campanie este cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul meu” și exploatează încrederea și emoțiile oamenilor. Mai precis, totul începe cu un mesaj, primit de la o persoană cunoscută: „Bună! Poți vota și tu pentru Adelina în acest concurs? E fiica unei prietene, poate câștiga o bursă. Mulțumesc mult!”.

În contextul în care mesajul vine de la o persoană cunoscută, mulți oameni accesează linkul fără să aibă suspiciuni. Site-ul pe care ajung pare să fie real, conține fotografii, butoane de vot și chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii sunt îndrumați să introducă numărul de telefon și un cod primit prin WhatsApp, cod care, de fapt, le oferă atacatorilor acces complet la contul lor.

Escrocii continuă operațiunea procedând similar, odată ce contul este compromis. Trimit același mesaj către toate contactele victimei și, ulterior, solicită bani sub diverse pretexte urgente.

Conform analizelor Bitdefender, România este printre principalele ținte ale acestei campanii, alături de Polonia și Germania. Cercetătorii au identificat, în ultimele luni, 177 de domenii frauduloase și peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

Motivul pentru care aceste campanii funcționează

Campaniile funcționează fiindcă escrocii exploatează empatia și încrederea oamenilor. Mesajele primite par autentice, sub pretextul că vin de la prieteni sau rude, determinând ținta să acționeze rapid.

Recomandări pentru a nu pica în capcană

În acest context există o serie de sfaturi utile pentru ca oamenii să nu pice în capcana escrocilor.

-să nu trimită niciodată codul de verificare WhatsApp către nimeni;

-să verifice prin apel telefonic orice cerere neobișnuită de vot, ajutor sau bani;

-să raporteze mesajele suspecte în WhatsApp;

-să activeze verificarea în doi pași în aplicație;

-să informeze persoanele vulnerabile despre acest tip de înșelătorii. Vârstnicii sunt, de obicei, țintele frecvente;

-în cazuri care trezesc suspiciuni, să verifice linkurile cu Bitdefender Link Checker sau folosiți Scamio, chatbot gratuit de detectare a înșelătoriilor.

Ce faci dacă ai contul compromis

În situația în care contul este compromis se recomandă încercarea de a fi recuperat prin solicitarea unui nou cod de verificare. De asemenea, echipa WhatsApp poate fi contactată la support@whatsapp.com.

Totodată, se recomandă anunțarea băncii dacă s-au trimis bani, dar și informarea contactelor despre incident.

O altă tentativă de fraudă pe WhatsApp este aceea în care escrocii acționează sub mesajul: „Bună, mama, telefonul meu e stricat”. La ce să fii atent pentru a nu pica în plasă.







