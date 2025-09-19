PIAS funcționează de mult timp cu mari deficiențe, iar în anumite perioade întreruperile dau peste cap activitatea furnizorilor de servicii medicale.

Proiectul de refacere, demarat în 2024, presupune implementarea de soluții tehnologice actuale, standardizarea și actualizarea platformei pentru a face față numărului ridicat de conexiuni și cerințelor de prelucrare a datelor.

„Toate aceste procese vitale rulează încă pe echipamente instalate începând cu anul 2002 – învechite, fragile, pentru care nu se mai produc nici măcar piese de schimb. Este de neacceptat ca, în 2025, medicii şi pacienţii să piardă timp preţios în faţa unor servere blocate. Primele module vor fi disponibile la finalul acestui an. Până în august anul viitor, întregul sistem va fi operaţional. Nu sunt doar promisiuni. Sunt paşi concreţi, vizibili.”, a precizat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În prezent, peste 16 milioane de asigurați depind de PIAS, iar peste 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați la platformă. Sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale.

„Știu, oamenii și-au pierdut de multe ori încrederea când au auzit de digitalizare. Dar acum lucrurile sunt diferite. Ritmul este accelerat. Rezultatele apar. Și se vor vedea direct în viața fiecărui pacient și a fiecărui medic.”, a adăugat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

Implementarea proiectului finanțat din PNRR are ca scop:

Recomandări Admiterea la Arhitectură se dă dintr-o materie scoasă din programa liceelor teoretice acum 50 de ani. Părintele unui elev: „Copiii, obligați să se mediteze la Geometrie descriptivă cu profesorii din facultate”

Asigurarea funcționării optime și performante a platformei

Creșterea securității cibernetice

Accelerarea adoptării soluțiilor de telemedicină

Creșterea accesibilității digitale pentru utilizatorii vulnerabili

Integrarea și interoperabilitatea cu sistemele naționale și europene de sănătate

Facilitarea schimburilor de date cu alte sisteme de sănătate din UE

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE