Programul trenurilor București-Brașov și retur

Nouă trenuri moderne vor conecta Bucureștiul de Brașov, oferind un confort sporit călătorilor. Acestea sunt formate din rame electrice Alstom Coradia Stream, furnizate de ARF. Iată programul de circulație:

Spre Brașov

IR 16561: București Nord Gr.A 05.50 – Brașov 08.21

IR 16575: București Nord Gr.A 10.25 – Brașov 12.53

IR 16569: București Nord Gr.A 12.00 – Brașov 14.27

IR 16595: București Nord Gr.A 17.30 – Brașov 20.17

IR 16577: București Nord Gr.A 21.50 – Brașov 00.21

Spre București

IR 16590: Brașov 07.32 – București Nord Gr.A 10.07

IR 16564: Brașov 09.05 – București Nord Gr.A 11.40

IR 16592: Brașov 13.25 – București Nord Gr.A 16.11

IR 16574: Brașov 18.59 – București Nord Gr.A 21.31

Planuri de extindere spre Cluj

Interregional Călători are în vedere extinderea serviciilor către Cluj-Napoca. Directorul executiv al companiei, Călin Mureșan, a declarat pentru Club Feroviar că alte patru rame Alstom Coradia Stream vor fi preluate în lunile aprilie și iunie 2026. Compania estimează un grad de ocupare de peste 50% pe această rută.

„Este o experiență interesantă să fim primul operator privat care utilizează trenuri achiziționate de ARF. Sperăm că trenurile noi vor înlocui treptat acele garnituri care nu mai corespund standardelor”, a declarat Iulian Gaga, proprietarul Interregional Călători.

Mecanici și personal feroviar entuziasmat

Interregional Călători dispune de 12 mecanici autorizați să opereze noile trenuri, majoritatea provenind din Brașov și București. Gheorghe Tonie, mecanic cu o carieră îndelungată, a mărturisit: „Odată cu venirea la Interregional Călători, unde conduc noile trenuri Alstom, m-am simțit reintrat în liga mare. Sunt mulțumit sufletește că, măcar pe final de carieră, pot lucra pe ceva adevărat.”

Șeful de tren Radu Zaharia, aflat la începutul carierei, a adăugat: „Emoțiile sunt foarte mari, dar le voi stăpâni. E un lucru nou, ne mândrim cu aceste rame.”

Planuri ambițioase pentru 2025-2028

În decembrie 2025, Guvernul României a aprobat două contracte de servicii publice pentru transport feroviar de călători, atribuite prin procedură competitivă către Interregional Călători și CFR Călători. Compania privată va opera 13 trenuri Alstom Coradia Stream pe patru rute: București Nord-Brașov-Cluj Napoca, București Nord-Brașov, Brașov-Deda-Cluj Napoca și Cluj Napoca-Deva-Timișoara Nord.

Interregional Călători, fondată în 2013 și având sediul în Cluj-Napoca, își propune să crească mobilitatea între marile orașe ale țării prin servicii cadențate, adaptate nevoilor de navetă ale călătorilor.

