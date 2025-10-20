Libertatea a încercat să afle care va fi diferența dintre PSD-ul condus de Sorin Grindeanu și cel condus de Marcel Ciolacu, în condițiile în care fostul și actualul președinte al PSD au condus împreună partidul spre cele mai slabe rezultate de după Revoluție.

Drumul lui Grindeanu de la înscrierea în PDSR la șefia PSD

Intrat în PDSR (devenit PSD) în 1996, la vârsta de 23 de ani, Sorin Grindeanu (52 de ani) a ocupat mai multe funcții locale și centrale, inclusiv premier, până să ajungă președinte interimar al PSD, cu șanse mari de a prelua conducerea partidului în urma congresului. Deși a ocupat funcții politice importante, Sorin Grindeanu nu a fost niciodată ales în mod direct de cetățeni, evoluția sa politică și profesională fiind strâns legată de PSD.

Dragnea l-a pus premier, l-a învățat să pescuiască și l-a demis

În 2004 și 2008 a fost ales consilier local pe listele PSD, iar în 2008, din postura de consilier PSD, a devenit viceprimar al Timișoarei. În 2012, Grindeanu a ajuns pentru prima dată în Parlament ca deputat ales pe listele PSD, iar în 2016 a devenit, din postura de consilier județean ales pe listele PSD, președinte al Consiliului Județean Timiș. Grindeanu a fost uns președinte al CJ Timiș prin votul majorității consilierilor județeni, după ce PSD Timiș, cu Grindeanu președinte, a câștigat alegerile în Timiș, un județ care a votat constant cu partidele de dreapta.

După un mandat scurt în fruntea Consiliului Județean Timiș, în plină epocă Dragnea, Sorin Grindeanu a ajuns prim-ministru, împotriva guvernului său fiind declanșate cele mai mari proteste de după Revoluție, din cauza celebrei Ordonanțe 13. În urma protestelor, Grindeanu a făcut un pas în spate, ordonanța a fost retrasă, iar câteva luni mai târziu, premierul Grindeanu avea să fie demis de propriul partid prin moțiune de cenzură.

Înainte de a declanșa demiterea lui Grindeanu din funcția de prim-ministru, Dragnea i-a dus însă pe Grindeanu și pe Marcel Ciolacu la pescuit. „În acest sfârșit de săptămână, l-am învățat pe Sorin să pescuiască. Marea ruptură între Parlament și Guvern a avut loc: eu am prins 17 știuci și el 9 ☺. Eu cred că e foarte bine pentru un începător care nu pusese niciodată mâna pe o lansetă! La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu ☺ ☺☺”, scria Dragnea, pe Facebook, în martie 2017.





Întors pe cai mari în PSD, după „trimiterea în exil” la ANCOM

Demis în iunie 2017 din funcția de premier și exclus formal din PSD, Grindeanu ajunge în noiembrie 2017, cu sprijinul PSD, președinte al Autoritatății Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), funcție pe care o ocupă până în 2020. După pierderea alegerilor din 2019 în fața lui Klaus Iohannis, președintele PSD de la vremea respectivă, Viorica Dăncilă, pleacă din funcție, iar conducerea partidului este preluată de Marcel Ciolacu.

„Eu am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu”

În august 2020, în urma unui congres extraordinar, Marcel Ciolacu este validat în funcția de președinte al PSD, iar Sorin Grindeanu devine prim-vicepreședinte al partidului. Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu nu fac echipă doar la conducerea PSD și a României. Au fost împreună cu avionul Nordis la Madrid și Nisa, iar soția lui Sorin Grindeanu și nepotul lui Marcel Ciolacu s-au asociat într-un proiect imobiliar de la marginea Timișoarei (https://www.riseproject.ro/video-cartierul-din-timisoara-in-care-isi-inmultesc-banii-familiile-ciolacu-si-grindeanu/).

„Eu am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu. Seara, ne mai întâlnim, stăm mult timp împreună, cred că stăm împreună mai mult timp decât stăm cu soţiile”, declara fostul premier și președinte al PSD Marcel Ciolacu, care l-a numit pe Grindeanu „un camarad”.

După ce PSD, cu Marcel Ciolacu președinte și Sorin Grindeanu prim-vicepreședinte, a ratat în premieră intrarea în turul doi al alegerilor prezidențiale, iar după reluarea alegerilor, candidatul susținut de PSD nu a intrat nici în turul doi, Ciolacu a plecat din funcția de președinte al PSD, iar conducerea interimară a partidului a fost preluată de „camaradul” Sorin Grindeanu.

Grindeanu, cale liberă spre șefia PSD

Odată cu retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia PSD, Sorin Grindeanu are cale liberă spre funcția de președinte al partidului, alegerea sa urmând să fie o simplă formalitate. Libertatea a încercat să afle ce ar însemna pentru Timiș preluarea conducerii PSD de către un bănățean și care ar fi diferența între șefia lui Ciolacu și cea a lui Grindeanu.

„E foarte bine că avem lideri importanți din Timișoara”

Pentru Alfred Simonis, președinte al PSD Timiș și al Consiliului Județean Timiș, care a susținut constant că Timișul a fost văduvit în ultimii 30 de ani de investiții guvernamentale, deși a fost unul dintre cei mai importanți contributori la bugetul de stat, confirmarea lui Grindeanu în funcția de președinte al PSD ar fi „garanția continuării proiectelor începute (n.r. – cu bani de la Guvern) și demarea unora noi”. „E foarte bine că avem lideri politici importanți din Timișoara. Este pentru prima dată când liderii politici naționali par să fie din partea asta de țară mai degrabă. Și cred că e bine pentru județul nostru și pentru regiune”, a declarat Simonis pentru Libertatea.

Întrebat ce se va schimba în PSD-ul condus de Sorin Grindeanu, în condițiile în care Grindeanu a avut un rol foarte important în PSD-ul „guvernat” de Ciolacu, Simonis a declarat că din postura de președinte al partidului, Grindeanu va putea să impună decizii pe care, din postura de prim-vicepreședinte, nu le putea lua pentru că Ciolacu, în calitate de președinte, avea ultimul cuvânt.

Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Marcel Ciolacu la demolarea stadionului „Dan Păltinișanu” din Timișoara

„Fiecare răspunde pentru faptele sale”

„Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziei. Inclusiv eu am participat în ultimii ani la deciziile importante luate de partid. Ce pot eu să vă spun este că fiecare lider politic, atunci când e lider politic și are decizia supremă dacă doriți, ia decizia finală pe subiectele importante, își pune propria amprentă pe aceste decizii”, a mai declarat Simonis.

Președintele PSD Timiș susține că în mandatul lui Ciolacu au fost situații în care el sau Sorin Grindeanu nu a fost de acord cu o anumită direcție.



„Cel mai bine putem evalua activitatea unui om atunci când exercită o funcție. Și e bine să judecăm pentru Sorin Grindeanu tot ceea ce a făcut la Ministerul Transporturilor și pentru ceea ce va face ca președinte al PSD după ce va exercita un timp această poziție. Nu pentru ce au făcut alții, în jurul cărora era Sorin Grindeanu. Și domnul Bolojan a fost lider politic în PNL pe vremea domnilor Ciucă sau Cîțu și așa mai departe. Fiecare răspunde pentru faptele sale. Haideți să îl evaluăm pe Sorin Ghideanu peste un pic de timp”, a mai spus Simonis, care ar putea face parte din noua echipă de conducere a PSD.

„Este o oportunitate politică imensă pentru filiala noastră”

Deputatul PSD Sebastian Răducanu a declarat că încearcă să fie cât se poate de obiectiv, deși, când e vorba de Sorin Grindeanu, este subiectiv, fiind colegi în PSD Timiș de 25 de ani. „Practic a fost unul dintre cei care m-au primit în partid în anii 2000, când am intrat eu în Partidul Social Democrat. Îl cunosc foarte bine pe Sorin Grindeanu, știu cât este de capabil și știu că este un om politic desăvârșit, cu o experiență atât administrativă, cât și politică”, a declarat Răducanu.

Parlamentarul social-democrat susține că pentru PSD Timiș, ajungerea lui Sorin Grindeanu în funcția de președinte al PSD „este o oportunitate politică imensă”. Răducanu susține că diferența dintre PSD-ul condus de Grindeanu și cel aflat sub mandatul lui Ciolacu vine din faptul că „Sorin Grindeanu vine dintr-o zonă în care Partidul Social Democrat nu a câștigat alegeri”.

„Chiar dacă în Timiș la ultimele alegeri locale, Partidul Social Democrat a câștigat cele mai multe funcții de primari, venim dintr-o zonă diferită de cea din care venea președintele Ciolacu, o zonă cu un electorat foarte mare al PSD. Poate înțelegem mai bine ce își doresc oamenii de la un partid de centru-stânga”, a declarat Sebastian Răducanu pentru Libertatea.

Deputatul PSD consideră că Sorin Grindeanu este „poate un pic mai atent (n.r. – decât Ciolacu) la partea de alianțe”. „Este (n.r. – Grindeanu) un negociator mult mai atent la ceea ce urmărim noi ca social-democrați sau ce își dorește electoratul nostru. Cred că prin modificările pe care le dorește, inclusiv statutare, domnul Grindeanu vrea să aducă o social-democrație autentică. Eu zic că PSD are o oportunitate imensă și, cu siguranță, domnul Grindeanu va reuși să readucă PSD acolo unde a fost și poate chiar mai bine”, a mai spus Răducanu.

Președintele Academiei de Advocacy: „Indiscutabil este un avantaj pentru Timiș”

Președintele Academiei de Advocacy, profesorul universitar Radu Nicosevici, a declarat pentru Libertatea că alegerea lui Grindeanu în funcția de președinte al PSD este „indiscutabil” un avantaj pentru județul Timiș.

Radu Nicosevici. Foto: cluj24.ro

„Avem (n.r. – Timișul) doi lideri naționali (n.r. – al doilea este Dominic Fritz) la ora asta care pot să aducă spre Timișoara niște lucruri la care noi nu am avut acces din cauză că nu am avut oameni la nivelul ăsta. Să sperăm că se va întâmpla acest lucru. Din câte știu, Grindeanu a dat semnale de-a lungul timpului și din poziția de ministru a Transporturilor. Avem motive să avem speranță”, a declarat Radu Nicosevici.

Profesorul universitar susține că în cazul în care vor fi direcționate resurse către județul Timiș, alte zone ale țării nu trebuie să se simtă discriminate, pentru că „toată lumea trebuie să înțeleagă niște lucruri elementare”.



„Un om politic se bate să obțină o poziție cât mai bună, cât mai înaltă, cu acces la resurse, pentru creșterea propriului electorat. E simplu. Chestia asta că nu se face discriminare și dacă sunt din Timișoara nu mai ajut Timișoara… Boc de ce a ajutat Clujul? Clujul era o regiune subdezvoltată, un municipiu subdezvoltat? Nu. S-a folosit de cunoștințele și abilitățile lui când a fost prim-ministru ca să dezvolte Clujul și uite ce a reușit”, a mai declarat președintele Academiei de Advocacy.

Nicosevici susține că între Grindeanu și Ciolacu este o diferență „ca indivizi, ca oameni, ca studii, ca orice”. „După părerea mea, Grindeanu vine cu o generație mai tânără. El trebuie să-i împace și pe vechii lideri de partid, dar vine și cu oameni noi. Clar se va produce un reviriment în PSD, mai ales că presiunea externă, a AUR-ului în special, e foarte mare și obligă la asta”, a declarat președintele Academiei de Advocacy pentru Libertatea.

