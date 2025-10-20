PSD va avea 5 prim-vicepreședinți, potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre:

Bogdan Ivan (ministrul Energiei)

Victor Negrescu (europarlamentar, vicepreședinte al Parlamentului European)

Marius Oprescu

Ionuț Pucheanu

Corneliu Ștefan

De asemenea, vor fi votați 20 de președinți, este vorba despre:

Daniel Băluță

Adrian Benea

Gheorghe Cârciu

Francisk Chiriac

Mihnea Costoiu

Vasile Dîncu

Andrei Dolineaschi

Marius Dunca

Doina Fedorovici

Gabriela Firea

Adrian Gâdea

Aladin-Gigi Georgescu

Dumitrița Gliga

Romeo Lungu

Silvia Mihalcea

Laurențiu Nistor

Constantin Rădulescu

Gheorghe Șoldan

Diana Tușa

Gabriel Zetea

„Împreună cu echipa mea, consider că vom reuși să revenim la valorile noastre doctrinare care ne-au reprezentat de-a lungul timpului, dar și să reunificăm conducerea centrală cu baza partidului. Pentru că un lucru este clar: atunci când PSD a acționat unitar, în sprijinul cetățenilor și al valorilor noastre doctrinare tradiționale, românii ne-au susținut și ne-au apreciat prin votul dat la urne. Iar atunci când ne-am îndepărtat de valorile noastre, ne-am îndepărtat de fapt de români, inclusiv de proprii membri, iar pentru acest lucru am fost sancționați”, a spus actualul președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în scrisoarea de intenție.

„Pentru că am înțeles lecția dată de oameni, am ales ca echipa cu care mă voi prezenta în fața dumneavoastră să fie alcătuită din social-democrați tineri, dar care au trecut deja testul urnelor și care se bucură de sprijinul românilor care i-au ales să-i reprezinte fie în Parlamentul României sau Parlamentul European, fie în administrațiile județene și locale”, a adăugat el.

PSD pregătește schimbări la Congresul din 7 noiembrie, când Sorin Grindeanu va fi ales președinte „plin” al partidului. Cea mai importantă este că termenul „progresist” va dispărea din statutul PSD. De asemenea, pentru că Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD, Sorin Grindeanu a rămas fără contracandidat.

Totodată, europarlamentarul Claudiu Manda va fi propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, care va rămâne vacantă din luna noiembrie, pentru că Paul Stănescu se va retrage după 6 ani.

