Bogdan Buhușanu, de meserie contabil, este membru vechi în PNL. A candidat inclusiv la alegerile parlamentare din 2020.

Conform declarației de avere, în 2022, el a fost consilier al primarului liberal din Piatra Neamț și consilier județean. În paralel, activează în domeniul contabil.

Veniturile declarate de Buhușanu pentru anul trecut au fost de 63.136 de lei, în contextul în care el figura drept donatorul principal al PNL în 2022, cu o sumă dată în numerar de 49.500 de lei. Aproape 80% din venituri.

Informația a fost publicată pe pagina de Facebook a deputatului USR de Neamț, Iulian Bulai, care face o legătură directă între donația făcută de Buhușanu și numirea ulterioară, din 2023, pe poziția de director al OCPI Neamț.

Contactat de Libertatea, Bogdan Buhușanu a negat că ar fi donat vreun ban partidului anul trecut.

El spune că a împrumutat PNL cu 49.500 de lei în 2016 și că de atunci partidul figura cu datorii la el în registrele Autorității Electorale Permanente. În 2022 s-a făcut, spune el, o reglare de conturi: a renunțat la datorie și partidul a înregistrat suma ca fiind o donație. Totul la recomandarea AEP, susține Buhușanu.

„E o datorie de șase ani a partidului față de mine care a rămas donație”

În numărul 335 din Monitorul Oficial, publicat în aprilie 2023, PNL a raportat cinci donații de peste 30.000 de lei, trei din partea unor SRL-uri din Constanța, două de la persoane fizice. Bogdan Buhușanu figurează că a donat PNL Neamț 49.500 de lei, iar Adrian Hatos a donat PNL Bihor 36.000 de lei. Aceste tranzacții s-au făcut în numerar.

„Nu este informația corectă, eu am renunțat la un contract mai vechi, nu e vorba efectiv de donat bani. Asta a fost soluția pe care am găsit-o cu AEP, e un contract mai vechi care nu s-a restituit, am renunțat la el și gata. E o soluție pe care am agreat-o pentru a stinge datoria aia. Nu am avut de unde să dau banii ăia și nu am dat efectiv banii. E datoria partidului față de mine de vreo șase ani, care nu se mai stingea. AEP-ul a spus: trebuie să rezolvați problema aceasta, că apăreau în evidență că trebuie să îmi dea niște bani. «Ori îi dați banii omului, ori renunță omul la contract și păstrați ca donație», asta a fost soluția de la AEP și așa am considerat că ar fi mai corect”, a declarat Bogdan Buhușanu pentru Libertatea.

Acesta spune că în 2016 a împrumutat banii de la o persoană fizică, pentru că nici atunci nu avea o astfel de sumă. Întrebat dacă a returnat banii persoanei de la care i-a luat, ținând cont de faptul că partidul nu i-a mai restituit, acesta a declarat că „asta e treaba mea cu persoana privată”.

În 2016, Bogdan Buhușanu a candidat pe listele PNL pentru Consiliul Județean. În declarația de avere depusă la acel moment nu a declarat că a împrumutat bani.

A mai împrumutat partidul și în 2020, dar a primit banii înapoi

„Nu are nicio legătură numirea la OCPI, e exclus, nu a fost niciodată discuția despre așa ceva, e o altă conjunctură, așa a fost decizia. Eu nu am nimic de ascuns, sunt un om de bună credință și muncesc pentru fiecare bănuț, am lucrat în privat atâția ani de zile și nu cred că sunt cea mai importantă persoană încât să își abată atenția cineva asupra mea”, a mai spus Buhușanu.

În declarațiile sale de avere figurează faptul că acesta a mai făcut unele împrumuturi partidului.

Spre exemplu, în 2021 acesta a primit înapoi de la PNL suma de 133.783, pe care a donat-o partidului în 2020, reprezentând „contribuție alegeri Senat și Camera Deputaților”. Banii respectivi au fost împrumutați, conform declarației de avere pentru anul 2020, de la o persoană fizică: Rodica Afrasiloaie, care i-a dat 123.000 de lei cu scadență de rambursare în 2023.

Foto: Facebook

